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Владимир Некляев: За стройкой в Куропатах стоит власть

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  • 23.07.2018, 10:20
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Владимир Некляев

Можно утверждать, что это заведение властью и «освящено».

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев прокомментировал для сайта БНК bnknews.org отношение властей к конфликту вокруг ресторана «Поедем поедим»:

- Не только по расследованию независимых журналистов, но и по последним действиям власти, по публикациям в провластных СМИ - и в первую очередь по публикации в «Советской Белоруссии» редакционной статьи «С особым цинизмом» - очевидно, что за возведением на могилах, на костях жертв большевизма ресторанно-развлекательного комплекса (с российским следом) «Поедем поедим» как раз власть и стоит. - Можно утверждать, что это «богоугодное заведение» властью и «освящено».

Кто только ни высказывался против такого святотатство, но ни слова протеста, а если не протеста, так хотя бы возмущения, а если не возмущения, так хоть сожаления по этому поводу не послышалось со стороны церкви, к пастве которой принадлежит, если судить по его из изъявлению в Кафедральном соборе Минска на церковных праздниках, нынешний белорусский правитель. И многих молчание церковников удивляет, но не тех, кто хорошо знает историю русского православия (а у нас православная церковь - Белорусский Экзархат Московского Патриархата), выраженную не только в работах Российского православного университета, но и в русской литературе, и в русском искусстве...


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