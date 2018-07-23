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Польским учителям и работникам музеев повышают зарплаты

  • 23.07.2018, 10:22

Решение будут реализовывать с 1 января.

Польский вице-премьер Петр Глиньский сообщил, что с начала следующего года работников бюджетной сферы может ожидать повышение заработной платы, сообщает «Радио Польша».

«Мы будем стараться в начале следующего года что-то добавить бюджетникам. Потому что многие работники бюджетной сферы этого заслужили — я имею ввиду учительство, сотрудников музеев и других культурных учреждений. Это реально осуществить. Я на этот счет несколько раз беседовал с премьером. И у нас есть определенные планы реализовать этот проект с 1 января», - заявил вице-премьер Польши.

Тему повышения зарплат бюджетникам подняла на встрече с Петром Глиньским, являющимся также министром культуры и национального наследия, директор Государственной музыкальной школы в городе Скаржиско-Каменна, что на юге Польши.


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