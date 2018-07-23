Милиционеры едва не убили гомельского журналиста 3 23.07.2018, 11:04

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Константин Жуковский

Фото: «Радыё Свабода»

Константин Жуковский пошел в ГАИ забирать водительское удостоверение, а оказался в больнице.

Сотрудничал с «Белсатом» - давили, перестал сотрудничать - все равно давят. Журналист-фрилансер Константин Жуковский из Гомеля рассказал об очередном столкновении с властями.

«Я мог умереть. Это просто ставит под угрозу мою жизнь, это преступление, содеянное милиционерами», - говорит Константин Жуковский.

Накануне Жуковский пришел в местную ГАИ, чтобы наконец вернуть водительские права, которых его лишили год назад. Но милиционеры отказались возвращать документ, даже не объяснив причин. Тогда журналист попросил ознакомить его с материалами дела.

«И административные процессы, и Конституция нашей страны гарантируют каждому гражданину получать ту информацию, которая затрагивает его права и законные интересы», - объясняет правозащитник Леонид Судаленко.

Однако вместо материалов дела, которых потребовал Жуковский у автоинспекторов, те принесли только кипу не прошитых бумаг, треть текста в которых была скрыта за белыми листами.

«Я сорвал один лист, который заклеивал материалы дела, там заметил то, за что меня лишили прав. Там было написано прямо... [Мол,] после просмотра материала, что вышел на телеканале, преступники в погонах нашли правонарушения со стороны Жуковского, за что лишили его прав и наложили штраф в размере 10 базовых. Вот именно это они и скрывали целый год», - рассказывает журналист.

По словам Жуковского, когда он начал делать фото этих документов, в отделении создалась нездоровая атмосфера, а инспекторы сразу же вызвали милицию и Следственный комитет.

«Против меня хотели завести уголовное дело, но составили протокол по 17.1 - срыв работы государственных служб», - говорит Жуковский.

После шести часов в «дежурке» фрилансера повезли в суд. По дороге Жуковский заявил, что ему плохо, и не раз просил милиционеров вызвать «скорую» и пустить в туалет.

«Милиционеры не реагировали никак. Говорили: «Уже вызвали» или «потерпишь». Я не терпел и терпеть не собирался! Мне стало еще хуже...», - добавляет фрилансер.

«Скорую», однако, все-таки вызвали - уже в суде, куда Жуковского едва не заносили на руках. Врачи отвезли журналиста в больницу, где зафиксировали у него повышенную температуру и давление, назначили лечение и постельный режим.

Досталось и жене фрилансера. ГАИшники остановили машину, на которой Елена Жуковская вместе с соратниками мужа направлялась в суд. И составили протокол за... наклейку с «Погоней» на кузове авто.

Вчера на действия правоохранителей Константин Жуковский написал жалобы в прокуратуру, Следственный комитет и МВД. И отправил их в центральные органы ведомств.