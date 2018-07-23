Крымскотатарский активист: Будем выстраивать национальную структуру по всему Крыму 23.07.2018, 10:38

Народ не получится превратить в послушное стадо.

О проблемах и вызовах для крымскотатарского народа на аннексированном полуострове в интервью Крым.Реалии рассказывает активист Ролан Османов.

– Ролан, почему вас привлекает роль активиста в такое неспокойное время в Крыму?

– Репрессии по национальному и религиозному принципу стали повседневностью современного Крыма. Российская политика направлена на подавление инакомыслия, свободомыслия, уничтожение свободолюбивого духа крымскотатарского народа, его культурной идентичности как коренного народа Крыма. Вот все это и вынуждает меня взять на себя роль активиста в это неспокойное время.

Если мы хотим, чтобы наши дети жили на своей Родине в адекватной стране, не боялись, как мы, что к ним одним утром придут с обысками, арестами и репрессиями, если мы хотим, чтобы над нашим народом не нависала угроза уничтожения, – мы обязаны активизироваться.

– Какие, на ваш взгляд, сейчас основные проблемы у крымскотатарского народа в Крыму?

– У нашего народа в нынешних условиях одна большая проблема – это выжить, сохраниться как народ, сберечь его от негативных последствий посягательства на родной язык, культуру и религию. Немаловажно сохранить наш свободолюбивый менталитет в условиях постоянного давления и репрессий.

– Вы являетесь активистом движения «Крымская идея», чем вас привлекает это движение? Сможет оно как-то помочь крымскотатарскому народу в условиях запрета Меджлиса в Крыму?

– Под давлением властей в Крыму из нас хотят сделать послушное стадо. Именно поэтому нам нужен ориентир, куда и как нам двигаться дальше, а также механизмы для решения возникающих культурных, религиозных, местных проблем. В общем, формировать то общество, которое нужно нам самим.

Я вижу, что «Крымская идея» имеет перспективы стать таким ориентиром. Как раз при запрете деятельности Меджлиса нужна сила, способная помогать нашему представительному органу, отстаивать национальные культурные и религиозные интересы крымскотатарского народа. Действовать мы собираемся в большей степени через распространение информации, независимые СМИ, будем выстраивать структуру по всему Крыму, как это было при ОКНД (Организация крымскотатарского народного движения – КР).

– Недавно в Крыму громко прозвучала проблема обучения крымских татар в школах, в частности в Цветочненской школе Белогорского района, на родном языке, а какова ситуация с обучением на родном языке в детсадах?

– В предыдущие годы в детских садах Крыма при подаче заявления родителями на языковой режим обучения и воспитания детей можно было выбрать русский язык или крымскотатарский. У крымских татар была возможность воспитывать и обучать детей в детсадах на родном языке, даже если сами родители не в состоянии дать широкие знания языка.

В этом году ввели новую норму – заявления родителей на языковой режим обучения и воспитания детей теперь можно подавать не только на русский или крымскотатарский, но еще и на русско-крымскотатарский языки смешанно. Вроде бы все хорошо, появился еще выбор, но есть одно «но» – если в крымскотатарской детской группе хоть один родитель написал заявление на русско-крымскотатарское обучение и воспитание, то всю группу будут обязаны обучать и воспитывать смешанно на двух языках. С такими условиями во всем Крыму теперь не удастся сформировать группу с чисто крымскотатарским языковым обучением. Таким «хитрым» подходом нас лишили и этого права.

– Каковы, на ваш взгляд, причины дискриминации крымскотатарского народа в Крыму?

– Причина одна – крымские татары на стороне мирового сообщества в вопросе статуса Крыма. Достаточно посмотреть у кого проводят обыски в Крыму, кого задерживают и обвиняют в терроризме и экстремизме, похищают и судят по политическим делам. Везде фигурантами выступают крымские татары.

Усиление дискриминации происходит, так как свое мнение мы не меняем, хотя идет уже пятый год, как российские власти пытаются поставить наш народ на колени послушания и смирения.

– Крымским татарам присущи демократические, вольнодумные взгляды. В условиях управления Крымом российскими властями нет ли постепенного смещения у крымскотатарской молодежи этих взглядов?

– Не думаю, что есть какие-то существенные смещения традиционных взглядов, потому что у нас в народе главное воспитание идет от семьи и старшего поколения.