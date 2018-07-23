Фотофакт: Могилев по колено в воде 23.07.2018, 10:57

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В городе выпало 57 мм осадков при среднемесячной норме 75 мм.

В воскресенье, 22 июля, в Могилеве прошел мощный ливень, затопивший город. Как отмечает пресс-служба МЧС, в городе выпало 57 мм осадков при среднемесячной норме 75 мм.

Дожди подтопили 27 жилых домов и подворий, 6 участков дорог, 58 хозяйственных построек. Также стихия повредила крышу одного жилого дома. Останавливались четыре троллейбусные и пять автобусных маршрутов — время остановки составляло до 1,5 часа.

В Костюковичах ливень был еще сильнее — выпало 70 мм осадков при среднемесячной норме 75 мм. Дожди подтопили 49 жилых домов и подворий, 1 подвал многоквартирного жилого дома, 5 участков дорог, 110 хозяйственных построек.

В 5 населенных пунктах Могилевского района спасатели зафиксировали подтопление 8 жилых домов и подворий, 22 хозяйственных построек, а также один размытый участок дороги.