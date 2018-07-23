Понеслась коза по ипподрому 4 Юрий Гиммельфарб

23.07.2018, 11:02

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Юрий Гиммельфарб

Для таких россиянок путинская афера будет очень полезной.

Я, конечно, против путинской пенсионной реформы. Но – да простит меня Создатель! – не для всех! Для некоторых, считаю, данная пенсионная афера очень даже будет полезна: в целях воспитания.

Короче, три часа назад встретил старую знакомую…

Она ругает пенсионную реформу (ей 2 года до пенсии оставалось – теперь 4 года), но, когда коснулись оценки действий Кремля и анализа причинно-следственных связей, с ее стороны прозвучала потрясающая фраза:

- Внешняя политика отличная, но внутренняя – полное говно! Такими действиями – только пятую колонну множить!

Меня зацепила фраза "внешняя политика отличная"…

- А в чем, - спрашиваю. - Отличная? В том, что со всем миром разругались? Разве нынешнее status quo не есть прямое следствие аннексии Крыма и всех последующих именно внешнеполитических действий Кремля?

Тут, как говорится, "понеслась коза по ипподрому"!

Далее я услышал полный конспект пятиминуток ненависти "Первого канала" о "крымнаш", о "мерзких хо*лах" и "отвратительных банд*ровцах", которых дамочка ненавидит, о том, "что если бы не ***, то в Крыму были бы базы НАТО" … Ну, вы поняли: классика жанра.

На мое скромное замечание, что вообще-то Беловежские соглашения 1991 года признал весь мир, последовал ответ:

- А вот Я их не признала! Меня никто не спросил!

Тут, что называется, уже у меня "скоба упала"…

- А если ты, дорогая, их не признала, то чего же тогда, в 91 году ты молчала? Ну, шла бы протестовать! Но, насколько я помню, именно тогда ты молчала! Ты устраивала свою жизнь, и до всего остального именно тебе не было никакого дела! Ты тогда не обличала "мерзкого Ельцина", Не требовала суда над "предателем Горбачевым" - напротив: именно ты тогда молчала! А на кого ж теперь ты обижаешься? На себя и обижайся! И теперь эта пенсионная реформа есть прямое следствие именно внешнеполитических афер! Так что, именно для тебя повышение пенсионного возраста очень даже справедливо, ящетаю…

Итог: разругались – и разошлись.

… Гад я, конечно, но думаю: вот именно таким барышням данное повышение пенсионного возраста будет зело полезно. Как говорится, "за кран и за кота". За все хорошее. За молчание и инфантильность. Причем, по полной программе!

Чтоб до самых печенок дошло!

Не сразу, но со временем.

А ежели не дойдет – то и не жалко.

Юрий Гиммельфарб, «Фейсбук»