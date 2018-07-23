закрыть
23 июля 2018, понедельник, 11:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Fitch: Госдолг Беларуси превысил 52,5% ВВП

4
  • 23.07.2018, 11:14
  • 1,569

Для рефинансирования долгов Беларуси нужно диверсифицировать источники.

Рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Беларуси на уровне В со стабильным прогнозом. На данном уровне рейтинг нашей страны находится с января этого года, сообщает «Белорусы и рынок».

Агентство оценивает размер госдолга Беларуси в 52,5% ВВП, включая в данную оценку займы государственных и коммерческих предприятий, гарантированные правительством.

В последующие два года Беларуси потребуется погасить еще 3,4 млрд. Рефинансирование этих долгов зависит от успехов в диверсификации источников. В частности упоминается выход на российский рынок капитала, а также релиз панда-бондов.


популярное за неделю

Мнение

Зарплата - мелочь, пенсия - вообще тьфу!
Зарплата - мелочь, пенсия - вообще тьфу! Артемий Троицкий
У них теперь и справка есть
У них теперь и справка есть Ирина Халип
Власть ушла в безудержный загул
Власть ушла в безудержный загул Владимир Халип
Свое надо строить
Свое надо строить Аркадий Бабченко