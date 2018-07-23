Fitch: Госдолг Беларуси превысил 52,5% ВВП 4 23.07.2018, 11:14

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Для рефинансирования долгов Беларуси нужно диверсифицировать источники.

Рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Беларуси на уровне В со стабильным прогнозом. На данном уровне рейтинг нашей страны находится с января этого года, сообщает «Белорусы и рынок».

Агентство оценивает размер госдолга Беларуси в 52,5% ВВП, включая в данную оценку займы государственных и коммерческих предприятий, гарантированные правительством.

В последующие два года Беларуси потребуется погасить еще 3,4 млрд. Рефинансирование этих долгов зависит от успехов в диверсификации источников. В частности упоминается выход на российский рынок капитала, а также релиз панда-бондов.