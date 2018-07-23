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По делу о пытках заключенного задержали шестерых сотрудников колонии в РФ

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  • 23.07.2018, 11:22

Дела передают в суд.

Шесть сотрудников ярославской колонии №1 задержаны по делу о пытках заключенного Евгения Макарова. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

«В настоящее время следствием установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного. Сегодня уже задержаны 6 человек. В суд будут направлены ходатайства следствия об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК.

Ранее «Новая газета» опубликовала видео с пытками заключенного ярославской колонии Евгения Макарова. Десятиминутный ролик был записан видеорегистратором, которые обязаны носить сотрудники ФСИН. На видео видно, как несколько человек в форме ФСИН избивают Макарова дубинками и кулаками и несколько раз обливают его голову водой из ведра.


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