«Реформа» ЖКХ для галочки Юрий Водяницкий, «Белорусы и рынок»

23.07.2018, 11:27

По какому праву коммунальщики тратят деньги белорусов?

Реформа в сфере ЖКХ, об успешном проведении которой отчитались власти, при ближайшем рассмотрении оказалась мероприятием «для галочки».

С 2015 года белорусские власти ведут переговоры о получении нового кредита МВФ. Условием его выделения была названа реализация комплексной стратегии реформ в экономике. Ключевым вопросом переговоров является изменение тарифов и совершенствование работы госсектора в сфере ЖКХ. МВФ призывает к проведению ряда реформ на госпредприятиях сектора с целью повышения их производительности и эффективности, а также рекомендует определить последовательность действий для достижения полного возмещения затрат в сфере ЖКХ.

Правительство к реформе приступило. Было решено разделить ЖРЭО (коммунальные предприятия, учредителями которых являются администрации районов) на службу заказчика и подрядные организации.

Итак, если ранее ЖРЭО было и заказчиком, и исполнителем, то теперь функции ЖРЭО-заказчика переданы ЖКХ районов — службе государственного заказчика по предоставлению жилищно-коммунальных услуг, а исполнителями ныне являются выбираемые на конкурсной основе подрядчики, в том числе и ЖЭСы, которые ранее входили в структуру ЖРЭО, а теперь перешли на самоокупаемость и хозрасчет.

Возникает вопрос: почему было не ликвидировать ЖРЭО и не перевести все договорные обязательства на созданное ему на замену ЖКХ районов? Напрашивается ответ: потому что все коммунальное хозяйство оставалось по-прежнему убыточным.

В итоге договорные обязательства по расчетам с поставщиками остались на ЖРЭО, а деньги за эти товары, работы и услуги идут на счет ЖКХ районов, у которых нет договорных обязательств по оплате перед поставщиками или собственниками ресурсов. При этом ЖКХ еще и уклоняется от заключения таких договоров.

Таким образом, задолженность ЖРЭО перед поставщиками за поставленные энергоресурсы составляет немалые суммы. «Растворившиеся» же в результате «реформы» ЖРЭО лишились своего имущества, которое было передано частично ЖКХ, «Ремавтодору», «Зеленстрою» и другим госорганизациям.

При этом на ЖРЭО остались обязательства перед поставщиками. К примеру, договора с тем же энергосбытом о предоставлении электричества для освещения мест общего пользования и работу лифта заключает ЖРЭО, а деньги получает уже ЖКХ. В итоге в должниках у энергетиков ЖРЭО, у которого нет практически ничего, а предъявить претензии ЖКХ энергосбыт не может, потому что нет договорных отношений.

Возникает еще один справедливый вопрос: по какому праву ЖКХ берет эти деньги, если у них нет договорных отношений с поставщиками энергоресурсов? Его мы и задали представителям ЖКХ. «ЖКХ — организация, которая наделена полномочиями (согласно указу президента) по организации предоставления жилищно-коммунальных услуг. Зачем нам заключать договор на поставку электроэнергии, если свет у вас в подъездах горит?», ответили нам вопросом на вопрос.

По моему мнению, как только необходимость в имитации реформы пропадет, ЖРЭО районов начнут массово уходить в банкротство. На балансе у них есть какая-никакая недвижимость и, соответственно, мизерный доход, с которого они такие же мизерные суммы оплачивают по «своим» долгам водоканалу, тепловым сетям и энергосбыту. Для видимости, что они исполнят свои обязательства, чтобы их не объявили банкротами.

В итоге долги будут списаны, но убытки у поставщиков ресурсов никуда не денутся, а вот это уже совсем другая проблема, которая так просто не решится…

Юрий Водяницкий, «Белорусы и рынок»