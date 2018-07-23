Брестчане требуют оградить их от навязываемого «блага цивилизации» 23.07.2018, 11:13

В микрорайоне Вычулки-Ямно отказываются от предложенного проекта ливневой канализации.

Брестский микрорайон Вычулки-Ямно с некоторых пор считается элитным, пишет «Вечерний Брест».

Хоть еще несколько лет назад многие улицы здесь утопали в грязи, а машины со стройматериалами и мебелью после обильного дождя буквально застревали в жиже. Но постепенно цивилизация добралась и до восточной окраины Бреста.

Большинство новых улиц обрели более-менее твердое покрытие, обзавелись нормальными тротуарами, а сами жители стали активно благоустраивать территории возле своих владений. Впрочем, благоустройство не имеет границ. С этим обитатели микрорайона столкнулись уже теперь, в 2018-м, когда строители по заказу городского УКСа приступили к сооружению ливневой канализации.

Согласно первоначальному проекту, ее планировалась делать в комплексе с асфальтированием улиц. Но, как водится, по банальной причине нехватки денег проект удешевили. Асфальтирование исключили, а ливневку оставили, причем она теперь должна быть не закрытой, а открытой. Говоря простым языком, это обычная канава (или ров), призванная аккумулировать воду, стекающую с дороги, и отводить в специальный водоприемник. Помнится, делали такие раньше в деревнях.

Однако сами брестчане были уверены, что эти технологии давно остались в прошлом. Двадцать первый век, как-никак! По-видимому, ошиблись или не поняли, что все новое - хорошо забытое старое. Теперь жильцы Ямно-Вычулок опасаются, как бы это старорежимное «ноу-хау» не смыло в канализацию часть насыпной дороги. Ведь если это случится, то, согласно законам физики, рядом с их домами вместо изумрудного газона будет сплошное месиво из воды и грязи.

«Ливневка-то нам по большому счету и не нужна была. Во всяком случае, никто в ее отсутствие не ощущал никаких неудобств. Подсыпку здесь в свое время сделали качественно. Дорога в удовлетворительном состоянии находится. Даже после обильного дождя вода быстро рассасывается и еще ни разу никого не затопило», - сетует Андрей, один из жителей улицы Кедровой. На днях к нему обратились представители подрядной организации с требованием разобрать «карман» - заезд во двор, который хозяин сам же вымостил мелкой плиткой - под ним теперь должна быть уложена канализационная труба. «Да я могу разобрать - не проблема, но если это ради дела. А здесь явно попахивает тем, что придется нам, жильцам, через пару месяцев снова скидываться, привозить самосвалы земли и засыпать эту канаву, на которую тратятся немалые средства из бюджета», - утверждает Андрей.

Абсолютное большинство жителей микрорайона с ним согласны. В качестве аргумента в свою пользу они приводят пример соседней улицы, где уже завершились работы. Первый же ливень быстро заполнил канаву водой, которая никуда не уходит, но уже разрушает дорогу. Значит, либо канализация не полностью закольцована, либо где-то что-то нарушено. Любопытно, что и сами строители толком не понимают, зачем они ее делают, тем более в таком суперупрощенном варианте. Один из них на условиях анонимности так и сказал: «Деньги, закопанные в землю». Проехав по улицам, где работы ведутся уже несколько месяцев, журналисты также не могли сделать вывод, что они во благо.

Первый замдиректора УКС Брестского горисполкома Виталий Шпока утверждает, что все будет «окей»:

«Сейчас, пока работы еще не завершены, рано говорить об их конечном результате. Насколько я знаю, все делается в полном соответствии с проектом и по мере поступления финансирования. Проектом предусмотрено обустройство ливневой канализации на улицах с гравийным покрытием в виде открытого ливневого коллектора. Так, чтобы в случае возможного паводка вода под уклоном стекалась уже в закрытый коллектор на технической улице и не угрожала домовладениям. Кстати, хотел бы заметить, что такова европейская практика, в соответствии с которой мы работаем. Если в результате работ были повреждены небольшие участки по краям проезжей части, они обязательно будут восстановлены. Пусть это жителей не беспокоит. Все работы планируем завершить к середине 2019 года».

И все же вопросов у жильцов пока остается значительно больше, чем ответов на них. Есть ли гарантия того, что вода из приемной канавы будет действительно уходить в закрытый коллектор, а не стоять там неделями, создавая угрозу безопасности играющим детям? Станут ли потом этот ров вовремя чистить от накопившегося ила и мусора? В противном случае ливневка и в самом деле рискует превратиться из проектного блага цивилизации в реальный источник проблем. К слову, насчет европейской практики... Как бы это помягче сказать?.. Реальная Европа от Бреста в двух километрах, если, конечно, не лететь в прошлое на машине времени.

P.S. Сейчас жители микрорайона «Ямно-Вычулки» стали собирать подписи против строительства у них ливневой канализации, которые намерены отправить в Брестский горисполком. Собрали уже около тридцати подписей. А работы продолжаются...