Крик души учителя: Все же чаще предлагают одному поработать за четверых 23.07.2018, 11:49

Что не так со всеми участниками образовательного процесса?

Утомленный жалобами коллег по цеху, от которых во времена интернета решительно невозможно скрыться, российский филолог Платон Аверин решил обобщить свои наблюдения и порассуждать, почему стоит система образования.

«Это не научная статья, не журналистское расследование и не политический манифест. Я, так же как и вы, работаю в школе, смотрю по сторонам, подмечаю, обобщаю и задаю вопросы. Мой текст отражает личное видение ситуации и построен на сопоставлении внутренних представлений о правильном порядке вещей с тем, что можно наблюдать в действительности», — пишет Платон Аверина на сайте «Мел».

Система такая система

Люди не злодействуют сами по себе, они лишь имеют потенциал выбрать ту или иную стратегию поведения с разной степенью предпочтительности, исходя из условий системы, в которой они действуют. Личные качества и предыдущий опыт играют куда меньшую роль, чем свойства системы.

Как устроена образовательная система на уровне отдельного учебного заведения? В общих чертах ее следует представлять как непрерывное балансирующее взаимодействие четырёх основных сторон-участников: учителя, управленца, родителя и ребёнка. Для каждого участника можно измерить предполагаемый объём и характер инвестиций в общее дело, его ожидаемую прибыль и возможные убытки, рассчитать риски, обозначить зону индивидуальной ответственности. Модель можно детализировать и уточнять до бесконечности, но пока обойдемся этим.

Смысл существования этой системы — движение к общей сверхцели: учить детей самим становиться счастливыми и делать счастливыми других — это наш продукт. В ходе работы системы также генерируется текущая прибыль — счастье для остальных участников, самореализующихся как профессионалы, родители и личности.

Гармоничная и сбалансированная система способна своими силами:

- компенсировать временные просадки более мелких внутренних параметров: у ребенка плохое настроение, учитель недостаточно опытен, родители совсем замотались, затопило кабинет труда;

- сохранять устойчивость к внешним воздействиям: давление со стороны государства, общества, рынка.

Здесь напрашивается целый воз метафор и визуализаций: завод, предприятие общепита, организм, клетка, устройство подводной лодки или ядерного реактора, футбольная команда, рок-группа или пати на рейде, какая-нибудь пирамида на оси координат или окружность, в которую вписан квадрат… Не отказывайте себе в удовольствии потренировать воображение и аналитические способности тёплым июльским вечером.

Знай свой цех

Обозначим в общих чертах, кто и какую часть работы должен принимать на себя при дележе педагогического труда. Обратите внимание, под «должен» я понимаю не «должен кому-то, а то наругаем», а «должен сам себе, иначе нет никакого смысла делать столь серьёзную ставку, примеряя на себя эту сложную роль».

Учитель — основная трудовая единица, его руками создаётся продукт. Скромный, рядовой супергерой, живёт полноценной, насыщенной жизнью, втягивает в себя знания обо всём на свете, совершенствует ремесло, придумывает новые практические способы помочь своим подопечным в меняющихся условиях, не теряя из виду сверхцель. Не забывает при этом сохранять доброе расположение духа, социальную защищенность, независимость и здравый рассудок — свои основные профессиональные компетенции.

В приличных заведениях новой формации, практикующих более специализированное разделение труда, супергерою положены помощники: тьютор, психолог, куратор. Они, как и учителя, — тоже работники фронта, но решают более узконаправленные задачи: помощь в поддержании дисциплины, индивидуальный образовательный менеджмент ребёнка, психологическая поддержка, выстраивание отношений внутри детско-родительских коллективов, организация внешкольной деятельности.

Еще раз: команда из четырех человек с разным образованием, складом ума, сферой задач и ответственности.

Верно, пора поговорить о тех, кто принимает решения.

Управленец — собирательная фигура, главная конструктивная опора системы, ребро жёсткости и инженер всех процессов. Обеспечивает защиту, помощь и коммуникацию между участниками, а также решает хозяйственные, бюрократические и юридические вопросы. Должен принимать на себя основной удар при атаке извне, по возможности амортизировать и равномерно распределять нагрузку, налаживать взаимодействие между другими участниками.

Описанные категории объединяет схожесть параметров инвестиций-прибыли-проигрыша-ответственности:

- вкладываются опытом, умом, силами, трудом и временем;

- взамен получают деньги, признание и ощущение экзистенциальной полноты;

- рискуют здоровьем, свободой, независимостью, полнотой жизни;

- отвечают за реализацию своих подзадач и действия всех своих подшефных (детей и подчиненных).

Управленец при ближайшем рассмотрении распадается на конкретных сотрудников, распределённых горизонтально и вертикально: по сфере и уровню ответственности (и зарплаты).

Работа управленца предполагает совершенно другие знания, умения, другой психологический настрой, нежели работа учителя и его помощников. Думаю, очевидно, что эти должности в идеале не должны совмещаться в одном человеке, особенно против его воли.

Поставщики и потребители

Родители и дети — одновременно поставщики сырья и потребители конечного продукта. Родители каждый день поставляют в школу детей, дети поставляют в школу себя. Родитель предполагает получить из школы не менее счастливого ребенка, чем отдал, ребенок предполагает становиться счастливее.

Родители имеют больше непосредственной власти над детьми, чем управленцы и учителя, но немного меньше, чем дети сами над собой.

Родители и дети рискуют своим личным счастьем, нынешним и будущим, хотя у детей этого будущего побольше, чем у всех остальных участников процесса.

Дети фактически ни за что не отвечают, только за себя перед самими собой.

Потихоньку учить их ответственности за других и перед другими — одна из наших задач на пути к счастью. Родители отвечают каждый за своего ребёнка, вкладываются в них своим временем и силами, но априори в недостаточной степени — иначе с чего бы нам было вообще забирать их по утрам?

Круговорот взаимопомощи

В миру родители обычно не могут работать только родителями — приходится работать кем-то еще, чтобы дать детям не только тепло, заботу и опыт, но и деньги. Учитель и его команда нужны, чтобы помочь родителям работать родителями, чтобы те имели возможность работать и кем-то ещё (в том числе помогая учителям и прочим выращивать еду, шить одежду, чинить автомобили). Управленцы нужны, чтобы помогать учителям, помогать родителям. Государство — в помощь управленцам. Дети — помогут всем нам, но чуть позже.

Обратите внимание: в правильно выстроенной системе мы не делаем вид, что ребенок обязан осознанно включаться в процесс и активно в нем участвовать, что ему действительно нужно всё то, что нас обязали ему дать, будто он где-то подписывал обязательство взять без остатка. Как минимум, ребёнку пока тяжелее всех (надеюсь, вы не считаете иначе), да и риски его, как мы могли заметить, самые высокие. Так что наша задача — понять, что именно ему в наибольшей степени нужно, и дать это так, чтоб он захотел и смог взять.

Тут имеет место этический конфликт, в котором на уровне абстракций не разберешься.

Однако вернемся к помощи. Разделение труда нужно, чтоб превращать взаимопомощь в прибыль, в данном случае, напомню, в счастье и умение его добывать. Существование системы оправданно, когда в совокупности её элементы работают эффективнее, чем каждый по отдельности.

Несбалансированная система, построенная на тирании, деспотизме и паразитизме, презумпции вины, примате бездарности и лоялизма, не способна производить общее счастье из общего труда. Если же система организована на основе взаимопомощи, разделение труда в ней отлажено хорошо, а вклады и ответственность участников распределены пропорционально, она может функционировать и при очень серьёзных внешних проблемах: дети все равно будут счастливы, хоть война, хоть засуха, хоть новый ФГОС. Но для этого учитель, родитель, управленец (а ещё лучше — и государство над их головами) должны понимать себя, друг друга и работать слаженно, не забывая, ради чего все ходят на работу.

Что имеем?

Наиболее значимый и, к сожалению, негативный фактор на сегодняшний день — колоссальное воздействие со стороны государства на всех участников процесса:

- на управленцев («У вас тут вот пыль, плакат криво висит, вы все непонятно чем занимаетесь, разгоним к чёртовой матери»);

- на учителей («Вы ничего не знаете и халтурите, вас надо заставить хорошо работать и побольше, и подешевле, чтоб за людей себя не считали»);

- на родителей («Вы плохие родители, за ребёнком не следите» — здесь еще помогает общество со своим бесценным мнением);

- на детей («Вы вообще не люди, вас никто не спрашивает, вам обязаны дать, жрите, не обляпайтесь, а то будете по подъездам шариться»).

Сильные перегрузки заставляют трещать по швам даже не самые плохие сборки системы, которые в иных условиях держались бы вполне достойно — чего уж говорить о совсем разбалансированных.

Первыми сдаются управленцы. Они оказываются не готовыми защищать своих подопечных, не справляются с ответственностью, зачастую вообще не понимая своих задач. Чтобы делать хоть что-то, они, вместо помощи, транслируют и усиливают давление, повторяя за государством его ошибки. В результате под ударом оказываются наименее защищённые: дети и учителя.

Дети, не имея возможности сопротивляться, получают свою порцию насильного блага, имитацию заботы, выраженную в количественном повышении нагрузки и требований. Находясь в положении заложников, они чахнут или устраивают бесполезный, неумелый бунт, который никто не принимает всерьёз. В учителях же, по принципу отрицательной селекции, намеренно культивируется и поощряется зависимость, безвольность, обречённость и другие сомнительные качества, которые затем, в лучшем случае безрезультатно, транслируются детям.

Родители, при отсутствии у них достаточного запаса сил и упорства, потихоньку примыкают к управленцам, разделяя с ними благостную иллюзию продуктивного участия в процессе, помогают деловито пинать подчинённых: детей и учителей. Так себе система.

Куда бежать?

Погодите, есть и хорошие новости. Как мы уже поняли, ничего удивительного и непостижимого в сложившемся положении дел нет. Достаточно взглянуть чуть шире своих насущных проблем, и станет ясно, что это не конкретные злодеи вредят лично вам, чтоб вам хуже жилось. С высоты обобщений, идеалов и абстракций мы можем наблюдать, как барахлят, не справляясь с давлением, наименее приспособленные к сопротивлению сборки системы. Привет тебе, коллективный педагог-плакальщик, ты находишься в эпицентре одной из таких сборок. Что будем делать?

На перемены сверху уповать не стоит — не потому что мы пессимисты и не любим государство. Просто мы по большей части не имеем к нему никакого отношения. Лучше изначально закладывать в свои расчеты только те параметры, которые можно поменять или хотя бы достоверно измерить — капризы функционеров к таковым не относятся. К тому же, если даже вдруг давление на время ослабнет и ваша сборка замедлит свой распад, внутри она всё равно останется прежней и обязательно подведет когда-нибудь потом. На сегодняшний день мы не способны управлять стихийным бедствием, но уже сейчас можем укрепить стены зданий, построить дамбы, повесить громоотвод и отладить системы оповещения.