Адвокат, добывшая видео с пытками в колонии, спешно покинула Россию 5 23.07.2018, 12:01

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Решение было принято из-за угроз.

Правозащитный фонд «Общественный вердикт» сообщил об эвакуации адвоката Ирины Бирюковой в связи с опасениями за ее безопасность после публикации видео с пытками в ярославской колонии, пишет «Новая газета».

Именно она передала «Новой газете» запись, которая стала причиной возбуждения уголовного дела против сотрудников колонии. Ирина была вынуждена уехать из России на следующий день после его публикации. «Общественный вердикт» в опубликованном заявлении оценивает угрозу личной расправы с адвокатом как «более чем реальную».

Сегодня на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина было направленно заявление адвоката об обеспечении ей и ее семье мер государственной защиты.

«Из собственных источников в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области мне стало известно, что ряд сотрудников, которые присутствуют на записи, высказывали угрозы мести в мой адрес», — говорится в заявлении.

До своего отъезда адвокат успела предпринять ряд действий, чтобы укрепить процессуальные последствия публикации добытого ею видео. В частности, она обратилась во ФСИН с заявлением об отстранении от работы непосредственных участников избиения, а также о принятии аналогичных мер в отношении бывшего начальника колонии Николаева, его заместителя Михайлова и начальника отдела по воспитательной работе Диева.

Уже известно о задержании как минимум шестерых из них — «Общественный вердикт» сообщил о том, что двоих оперативников из колонии выводили в наручниках.

Также Ирина Бирюкова обратилась в Генеральную прокуратуру с требованием провести проверку в отношении сотрудников прокуратуры Ярославской области, а также местной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства в исправительных учреждениях. Ранее, в течение полутора лет, заключенные ярославской колонии, чьи интересы представляет Бирюкова, неоднократно обращались в местную прокуратуру с заявлением о пытках, ЕСПЧ дважды выносил решение о срочном вмешательстве в связи с угрозой для жизни заключенных — однако до публикации видео прокуроры не видели оснований для возбуждения уголовных дел. Аналогичное заявление было отправлено в центральный аппарат следственного комитета: адвокат просит провести проверку в отношении следователя следственного отдела по Заволжскому району Свирского, который год назад, посмотрев видео с нагрудного регистратора сотрудника колонии, участвовавшего в пытках заключенного, не увидел там признаков преступления.

«Возникает вопрос об эффективности работы следователя, проводившего проверку, руководителя следственного органа и руководителя СУСК по Ярославской области», — пишет Бирюкова в своем заявлении на имя Бастрыкина, требуя передать расследование в Центральный аппарат.

Ирина Бирюкова и «Общественный вердикт» настаивают: расследование данного уголовного дела силами областного следствия и прокуратуры не может быть эффективным. Сомнения правозащитников связаны еще и с тем обстоятельством, что, по имеющейся у них информации, заместитель ярославского прокурора по надзору за исполнением законодательства в исправительных учреждениях состоит в родстве с заместителем начальника колонии Игитом Михайловым.