Как на самом деле работала советская экономика 17 23.07.2018, 13:16

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Белорусский блогер рассказал про истинное положение вещей в торговле в СССР.

Сегодня будет интересный пост о двух документах, которые показывают истинное положение вещей в советской торговле, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.

Оба документа исключительно интересные, первый показывает, что плановая советская экономика старалась всё регулировать "вручную", из-за чего возникали постоянные дефициты либо перепроизводство. Всё это, кстати, прекрасно описал Станислав Лем ещё в пятидесятые годы в книге "Диалоги". А второй документ показывает, что для приобретения личного автомобиля советский человек должен был выпрашивать разрешение у местных властей.

Итак, вот документ номер один — он рассказывает, как в СССР в 1952 году продавали холодильники. В Измаил пришла целая правительственная телеграмма, сколько и кому там продавать холодильников, какую цену на них устанавливать и что делать с "уценкой". Цена на холодильники, кстати, была 2500 дореформенных рублей, что почти в 2 раза выше средней зарплаты в СССР в то время.

Телеграмма отлично показывает, как именно работала советская экономика — все указания приходили из центра, всем указывали, что и как делать — и неудивительно, что в стране был постоянный дефицит и возникали такие ситуации, что в одной части страны в магазине "Хозтовары" не было ничего, кроме алюминиевых кастрюль, зато в других городах страны эти кастрюли было купить вообще нереально.

А вот документ номер два, который я уже несколько раз упоминал в своих постах и в существование которого не верили фанаты СССР. Это пресловутое разрешение на приобретение личного автомобиля, которое нужно было получать в местных органах власти. Разрешение получено в 1968 году в городе Калинковичи, исполком Калинковичского горсовета разрешает купить такой автомобиль.

Итого, чтобы купить личное авто, простому советскому гражданину нужно было, во-первых, собрать сумму денег (весьма немалую и сильно завышенную относительно качества авто), во-вторых — отстоять многолетнюю "очередь" на возможность купить машину, и в третьих — ещё испрашивать милостивое разрешение у местных властей.

Кстати, это такой же 408-й "автомобиль Москвич, новая модель", которую покупал герой фильма "Бриллиантовая рука" в 1969 году.

Такие дела.