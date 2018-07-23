Валерий Карбалевич: Лукашенко смотрит на экономику с точки зрения политики 1 23.07.2018, 11:59

Валерий Карбалевич

Белорусское с/х «ляснется», когда белорусы не захотят терпеть.

Организациям агропромышленного комплекса хотят разрешить входить в специальный режим финансового оздоровления без применения судебных процедур. Соответствующими полномочиями наделят председателей райисполкомов, сообщает БЕЛТА.

Что для официального Минска означает агропромышленный комплекс — об этом в комментарии «Завтра твоей страны» политолог Валерий Карбалевич.

— Как долго высшее руководство страны будет поддерживать агропромышленный комплекс?

— Это будет длиться до тех пор, пока в Беларуси будет сохраняться колхозно-совхозный строй, пусть и под новым названием – агрохолдинги или что-то еще. Но в принципе это одно и то же.

— Почему власти так упорно держатся за сельское хозяйство, хотя оно очевидно убыточно?

— По политическим причинам, потому что это идеальная форма для удержания власти. Еще в 1998 году на совещании по сельскому хозяйству в Гродно Лукашенко в своем выступлении сказал фразу, которая не попала в официальные СМИ, но которую слышали все, кто там был: если мы раздадим землю в частные руки, то как мы будем контролировать процесс выборов в сельской местности?

Это та же причина, почему Лукашенко не желает расставаться с госсектором и в промышленности. По его представлению, контроль над экономикой есть контроль над политической и общественной жизнью.

Трудовые коллективы в Беларуси – это не просто субъекты хозяйствования, это политические субъекты, с помощью которых власть обеспечивает политическую лояльность работников этих коллективов в ходе избирательных кампаний и не только. Власть держится за экономически не эффективные госпредприятия, так как они эффективны с точки зрения политики и обеспечивают стабильность существующего режима.

— Но ведь сейчас в стране не хватает денег, висят огромные долги, откуда тогда брать средства на это оздоровление?

— Нехватка денег по идее должна вылиться в социальные катаклизмы. Но вот уже сколько лет денег не хватает, но никаких социальных катаклизмов нет. Любая проблема становится проблемой только тогда, когда общество начинает высказывать недовольство. А пока общество молчит. Если оно готово терпеть, то не имеет значения, много денег или мало. Но, в конечном счете, поддержка всех этих неэффективных предприятий прямо или косвенно перекладывается на население, кроме того, это выливается в недостатки бюджетного финансирования. В конечном счете придется платить рядовому обывателю.

— Является ли Беларусь сегодня аграрной страной?

— Нет, доля сельского хозяйства небольшая, возможно, больше, чем в развитых странах, но все равно. И в сельской местности проживает людей не так много. Но тем не менее население деревень – это надежный электорат Лукашенко, как он считает, поэтому он готов за него держаться и его поддерживать, А так Беларусь промышленное государство даже с элементами постпромышленного общества.

— Смогут ли новые директивные вмешательства в сельское хозяйство улучшить ситуацию в этой отрасли?

— Вся проблема в том, что Лукашенко смотрит на экономику с точки зрения не экономической, а политической эффективности. Это обеспечило главе белорусского государства 24 года беспроблемного правления. Так зачем менять то, что эффективно работает?

— Не «ляснется» ли белорусское сельское хозяйство в конце концов в результате такого эффективного правления?

— Оно и сейчас нерентабельно, находится в большинстве случаев на госдотациях. А «ляснется» тогда, когда народ не захочет терпеть существующую социальную модель, и это выльется в социальные катаклизмы.