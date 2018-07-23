В Польше сняли шпионский сериал о Беларуси 2 23.07.2018, 12:53

1,717

В первом тизере фильма происходит встреча шпионов на Немиге.

Польский телевизионный Canal+ снял сериал «Нелегалы», действие которого в том числе происходит в Минске. Так, в первом тизере сериала можно увидеть встречу шпионов на Немиге, сообщает tut.by.

Согласно сюжету, главный герой сериала Кондрад Вольский, руководитель одного из отделов польской разведки, арестовывает белорусского торговца оружием. От него он узнает о терракте. Оружие, которое планируется использовать во время его проведения, хранится в Беларуси. Подробности должен выяснить польский шпион Тревис, который работает в белорусском КГБ. Но белорусы его разоблачают. Сотрудница разведки Сара отправляется в Минск, чтобы спасти Тревиса. Тем временем бывший генерал КГБ шантажирует в Варшаве польского премьера.

Сериал создан на основе шпионских романов Винцента Северского. Это псевдоним польского разведчика, который 27 лет работал в спецслужбах. Занимал одну из главных должностей в Агентстве разведки (польская разведывательная служба) и в 2007 году ушел в отставку.

Повесть Северского «Нелегалы» вышла в 2011 году. Но ее сюжет несколько отличается от того, который заявлен в сериале. Как сообщало radyjo.net, книга начинается с того, что Институт национальной памяти Польши получает информацию о таинственном ящике, закопанном в 1940-е годы на территории Брестской крепости. В нем спрятаны сенсационные довоенные архивы НКВД о деятельности советской разведки и ее шпионов в Польше между двумя мировыми войнами. За документами начинают охоту Варшава и Москва.

Одновременно шведская разведка просит поляков последить за 80-летним Хансом Йоргенсом. Этот датчанин со шведским паспортом оказывается супершпионом, который работает на российские спецслужбы.

Начинается гонка на опережение. Польские и российские агенты едут в Беларусь. А там действие не обходится без КГБ.

Действие «Нелегалов» будет происходить в Варшаве, Стокгольме, Стамбуле и Минске. Премьера сериала планируется осенью 2018 года.