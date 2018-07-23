Видеофакт: В новостройке Гомеля из розеток и светильников шел дождь 7 23.07.2018, 13:02

2,396

В одной из новостроек произошел потоп из-за сильного дождя.

В 2015 году в Шведской горке гомельчане начали заселяться в новостройку по адресу Пенязькова, 53. Однако, как оказалось, трехлетний дом был не в силах спасти жителей от сильных дождей, пишет сайт gomel.today.

В субботу в пять утра хозяева квартиры на десятом этаже проснулись из-за того, что с потолка и розеток хлестала вода. Тут же вызвали аварийную службу, которая приехала в течение часа.

Но несмотря на «скорую» помощь, ущерб внушительный. «Около десяти ведер воды было в потолке в кухне, потолок порвался. Поврежден ламинат по всей квартире, обои, мебель в кухне и в комнатах, подпортились межкомнатные двери», — перечисляет Алина.

В РЭУ-2 акт составили, но сразу же предупредили — компенсируют только отделку.

Кроме того, жителям затопленной квартиры пришлось почти два дня сидеть без электричества. «Только вчера вечером включилось. Да этого выбивал предохранитель. Подсохло и все включилось», — сообщила Алина.