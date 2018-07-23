Макрон поручил реорганизовать работу Елисейского дворца из-за инцидента на митинге 23.07.2018, 13:14

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Эммануэль Макрон

Фото: Mustafa Yalçn/Anadolu Agency/Getty Images

Сотрудники администрации президента должны подчиняться тем же законам, что и все граждане Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился реорганизовать работу Елисейского дворца, чтобы избежать "новых дисфункций" на фоне скандала с теперь уже бывшим советником < B>Александром Беналля.

Об этом сообщает BFMTV.

Так, на встрече с премьер-министром, главой МВД, государственным секретарем по вопросам отношений с парламентом Макрон поднял вопрос своего бывшего советника, которого сняли на первомайской демонстрации за избиением митингующего. Позже выяснилось, что от рук Беналля пострадал не один демонстрант.

Макрон напомнил, что после инцидента Беналля был отстранен от исполнения обязанностей на 15 дней, а затем уволен.

Не уточнив, о каких дисфункциях идет речь, президент отдал генеральному секретарю Елисейского дворца распоряжение "возглавить реорганизацию работы, чтобы избежать новых дисфункций".

Напомним, советника по вопросам внутренней безопасности Елисейского дворца Александра Беналля уволили и взяли под стражу после обнародования видео с первомайской демонстрации в Париже, на котором видно, как он бьет одного из демонстрантов. Его обвиняют в превышении полномочий и насильственных действиях.

Полицейские, которые также являются фигурантами дела, также находятся под стражей, за то, что они изъяли записи с камер наблюдения и передали их Беналля.