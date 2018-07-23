Пять лучших фильмов для поднятия настроения 3 23.07.2018, 13:27

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Фильмы, которые хочется пересматривать.

Выбрать только 5 фильмов было очень сложно: кино я сильно люблю, пишет украинская телеведущая Мария Ефросинина для «Нового времени». В любой ситуации я иду в кино. Могу пойти в кино даже сама. Но чаще всего смотрю фильмы дома.

Я – человек чувствительный и восприимчивый. В детстве, когда впервые посмотрела «Белый Бим – черное ухо», то плакала три дня: у меня даже поднялась температура, вызывали врача. А я лежала и плакала: мне было страшно жаль этого белого Бима и его ухо, и его хозяина, и всех. А папа мне говорил: «Доченька, это же просто кино». В общем, я настолько погружаюсь в фильмы – этот мир меня захватывает. Так что тема, конечно, бездонная. 5 фильмов выбрать было очень сложно, но я это сделала. Фильмы, которые люблю, рекомендую и пересматриваю:

Все картины Педро Альмодовара

Обожаю этого режиссера: знаю все его фильмы наизусть. В университете, изучая испанский, смотрела его прямо без перевода, на испанском. Знаю всю его биографию и тащусь от всего, что он делает. Фильм-рекомендация на сегодня – это «Поговори с ней». Он очень впечатлил: не отрываясь, просмотрела до конца. Альмодовар не похож ни на кого: у него свой почерк, свое видение мира, своя реальность, в которую он вас и забирает. В общем, если вы хотите смотреть Альмодовара – смотрите все фильмы.

«Игры разума»

Как-то я просто пошла в кино: как обычно, купила попкорн и думала, что иду на очередной голливудский бестселлер. Но когда посмотрела этот фильм, захотела прийти домой и пересмотреть его еще раз. «Игры разума» – невероятнейший фильм с Расселом Кроу (я считаю, это – его лучший фильм). В нем сошлось все: это автобиография, он о «специальных» людях – так я называю тех, кто противостоит общественному мнению, общему течению, кто знает, что в их жизни есть дело, удовольствие, цель, несмотря на упреки, драмы – люди к ним идут. Иногда, даже несмотря на то, что весь мир будет считать тебя больным человеком, но ты войдешь в историю. «Игры разума» произвели на меня хорошее впечатление: это фильм для тех, кто любит хорошее, но при этом художественное кино с замечательным сюжетом и потрясающей актерской игрой. Рекомендую.

«Дневник Бриджит Джонс»

Ведь я девочка! Мало того, я в прошлом – толстая девочка с драмами в личной жизни, с ненасытным аппетитом, с ощущением, что мир отвернулся от меня, с миллионом подруг, которые меня поддерживают и не очень. Я – Бриджит Джонс: чувствовала себя ею. Фильм снят прекрасно, к тому же я – любитель комедий. Там снимаются два моих любимых актера – Колин Ферт и Хью Грант: красавчик и интеллектуал. Конечно, это кино про девочек. Поэтому если хотите посмеяться, поесть мороженое, или что вы там едите, когда жалеете себя и страдаете, «Дневник Бриджит Джонс» – самое оно: еще и настроение вам поднимет!

«Невидимый гость»

Думаю, этот фильм мало кому известен. Сама нашла его случайно: клюнула на высокий рейтинг и на то, что это – испанское кино. У него – самый закрученный сюжет из всех фильмов, которые я видела за последние пять, а может быть, и десять лет. Это – самая неожиданная развязка. То есть, мы ведь все знаем, чем закончится обычный фильм, и можем предсказать два, а то и три исхода. Но тут я вам обещаю, что вы вообще не предскажете, чем этот фильм закончится. И в этом – его прелесть. Он держит в напряжении, и прекрасно снят. Тем более, я когда-то в Мексике лично встретила актера. Иду на пляж, вся в платках, красивая, в сережках, и замечаю, что на меня смотрит мужчина. Думаю: «Где-то видела его. Но не Вакарчук. Но где видела? Точно! Это– актер из «Невидимого гостя»!»

«Предложение»

Недавно посмотрела фильм «8 подруг Оушэна»: сказать о нем нечего – он даже немного удручил. Но зато напомнил о смешной, даже когда не улыбается, Сандре Буллок: считаю ее великолепной, уникальной, со своим почерком и характером, манерой. И вот тогда я наткнулась на прекрасный фильм «Предложение» с Райаном Рейнольдсом. Фильм – праздник для ушей и именины для глаз! Сюжет очень прост: она – леди-босс, леди-стерва, едет к своим родителям на какой-то праздник, и ей неудобно – потому что она из тех, кому за 40, но без жениха и бойфренда, потому что замужем за своей работой. Берет своего подчиненного в эту поездку и представляет его семейству как своего парня. А дальше все очень смешно. Фильм для поднятия настроения, с классными диалогами и морем романтики.

Думаю, на лето этих 5 фильмов достаточно для поднятия настроения!