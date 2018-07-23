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Фотофакт: В порт Одессы зашли шесть военных кораблей НАТО

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  • 23.07.2018, 13:44
  • 2,767
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Продолжительность их пребывания в порту неизвестна.

В Одесский порт зашли корабли НАТО из состава постоянной военно-морской группы (SNMG2) и постоянной противоминной военно-морской группы (SNMCMG2).

Как сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ, с визитом в Одессу зашли фрегат De Ruyter Королевских ВМС Нидерландов, фрегат Fatih и минный тральщик Аnamur ВМС Турции.

Также Одесский порт принял вспомогательное судно Rhein ВМС ФРГ и минный тральщик Lupu Dinescu МС Румынии.

О цели визита кораблей НАТО не сообщается. Продолжительность их пребывания в порту также неизвестна.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

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