Синоптики: На неделе температура превысит климатическую норму 23.07.2018, 14:04

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Ожидаются грозы.

На текущей неделе по-прежнему будет дождливо. Температура превысит климатическую норму на 3−5 °С, сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет.

В ночные часы грозовая деятельность будет ослабевать, а днем за счет прогрева и большого количества влаги в атмосфере ожидается развитие кучево-дождевой облачности.

Во вторник, 24 июля, на значительной части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью местами, днем во многих районах страны прогремят грозы. В дневные часы при грозах местами ожидаются сильные ливни и сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +14…20 °С, максимальная днем +22…28 °С.

25 июля ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах страны ожидаются сильные дожди. Местами прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит +14…19 °С, максимальная температура днем — +22…28 °С.

В четверг и пятницу существенных изменений в погоде не ожидается, ночью местами, днем на большей части республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха 26 июля минимальная ночью составит +12…19 °С, максимальная температура днем +21…28 °С.

27 июля минимальная температура ночью составит +14…20 °С, максимальная температура днем — +24…29 °С, местами по юго-востоку страны воздух прогреется до +30 °С.