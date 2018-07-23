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Суд в РФ отправил дело Гриба на доработку

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  • 23.07.2018, 14:12
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Павел Гриб

Украинского патриота могут осудить на 10 лет.

Северо-Кавказский окружной военный суд отправил дело украинского политзаключенного в России Павла Гриба, которого обвиняют в «пособничестве терроризму», на доработку. Как пишет gordonua.com, oб этом 22 июля в Facebook с зала суда сообщила журналистка Ирина Ромалийская.

Она отметила, что во время заседания Грибу зачитали обвинительный акт. "По версии обвинения, он склонял (в разговорах и по переписке в скайпе) российскую школьницу Татьяну Ершову изготовить взрывчатку и взорвать ее на школьной линейке. Девочка якобы не любила "учителей, учеников и всех россиян", – сообщила она.

Обвинительный акт вернули прокурору, так как в документе указана старая редакция 205 статьи Уголовного кодекса РФ, которая подразумевает 8 лет колонии. А уже действует нова редакция, согласно которой могут осудить на 10 лет.

Напомним, 24 августа 2017 года на тот момент 19-летнего Гриба, поехавшего в Гомель (Беларусь) на встречу со знакомой, похитили сотрудники ФСБ России. Две недели о точном местонахождении украинца не было известно. 7 сентября Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ о содержании Гриба в СИЗО Краснодара.

Сегодня в Ростове-на-Дону начался суд над политзаключенным. Он свою вину не признал.


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