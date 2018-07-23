БАТЭ узнал возможных соперников в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов 23.07.2018, 14:16

1,099

Впрочем, для начала борисовчанам еще предстоит преодолеть 2-й отборочный раунд.

Футболисты БАТЭ узнали вероятных соперников в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Жеребьевка этой стадии состоялась сегодня в швейцарском Ньоне, пишет tut.by.

Впрочем, для начала борисовчанам еще предстоит преодолеть 2-й отборочный раунд, где они сразятся в двухматчевой дуэли с финским клубом ХИК. Первый матч БАТЭ сыграет с ХИКом в среду, 25 июля, на поле «Борисов-Арены». Начало игры — в 20.00. Ответная встреча в Хельсинки пройдет 1 августа (19.00).

Если 14-кратные чемпионы Беларуси успешно преодолеют этот барьер, то в 3-м раунде сыграют с победителем пары «Кукеси» (Албания) / «Карабах» (Азербайджан).

Отметим, что в начале июля «Карабах» укрепил последний рубеж 34-летним голкипером сборной Исландии Ханнесом Хадльдоурссоном, который на чемпионате мира в России отразил пенальти от Лионеля Месси в поединке с Аргентиной (1:1). На счету ватаря 52 матча за сборную Исландии. Его предыдущим клубом был датский «Раннерс».

Другие пары 3-го квалификационного раунда ЛЧ (Путь чемпионов):

«Селтик» (Шотландия) / «Русенборг» (Норвегия) — АЕК (Греция).

«Зальцбург» (Австрия) — «Шкендия» (Македония) / «Шериф» (Молдова).

«Црвена Звезда» (Сербия) / «Судува» (Литва) — «Легия» (Польша) / «Спартак» Трнава (Словакия).

«Астана» (Казахстан) / «Мидтьюлланд» (Дания) — «Динамо» Загреб (Хорватия) / «Хапоэль» Беер-Шева (Израиль).

ЧФР Клуж (Румыния) / «Мальме» (Швеция) — «Лудогорец» (Болгария) / «Види» (Венгрия).

Матчи 3-го раунда квалификациии Лиги чемпионов состоятся 7/8 августа, ответные 14 августа.

В случае поражения во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов команды получат возможность продолжить борьбу в еврокубках с 3-го отборочного круга Лиги Европы (Путь чемпионов).