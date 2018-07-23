Уже не секретные места: в список ЮНЕСКО вошли новые достопримечательности 23.07.2018, 14:29

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Как выглядят новые достопримечательности?

Ватикан, Большой Барьерный риф, Афинский Акрополь, Великая Китайская стена. Какие еще достопримечательности пополнили список и как это может повлиять на их туристическую привлекательность — в материале РИА Новости.

Храмовый комплекс Гёбекли-Тепе, Турция

Ученые утверждают, что храмовый комплекс, название которого переводится как "Пупочный холм", построен между 9600 и 8200 годами до нашей эры. Это древнейшие из крупных мегалитических сооружений, к которым также относят дольмены, лабиринты и кромлехи.

Фото: CC BY 3.0 / Teomancimit / Göbekli Tepe, Şanlıurfa

Древний город Калхат, Оман

Объект находится на восточном побережье Омана. Сохранились постройки, окруженные внутренними и внешними стенами, а также некрополи за пределами городской черты. Город был важным портом, и, как утверждают ученые, Калхат — уникальное археологическое свидетельство торговых отношений Аравийского полуострова с остальным миром.

Фото: AFP 2018 / Mohammed Mahjoub

Медина Асаара, Испания

Дворцовый город, построенный в X веке, находится в восьми километрах от Кордовы, столицы Кордовского халифата. Медину Асаара называют средневековым Версалем за великолепие художественного оформления.

Фото: CC BY 2.0 / piet theisohn /

Наумбургский собор Святых Апостолов Петра и Павла, Германия

Этот собор — пример эклектичной архитектуры. Строительство началось в XII веке в традициях готики, потом добавили барочные купола, а затем завершили возведение башни в неоготическом стиле. Наиболее интересен западный хор собора с рельефами из жизни Христа.

Фото: CC BY 2.0 / Glen Bowman / View of St Peter and Paul's Cathedral (Naumburger Dom) from St Wencelas Church Tower (Turm St Wenzel) - Naumberg, Saxony-Anhalt, Germany

Семь буддистских храмов, Южная Корея

Почти все корейские буддистские монастыри — санса, что означает "горный храм", — построены более тысячи лет назад. В том числе и один из главных буддистских храмов Тхондоса (646 год), олицетворяющий самого Будду.

Фото : CIBM

Ар-деко и готическая архитектура в Мумбаи, Индия

Власти Бомбея (теперь это Мумбаи), ставшего в конце XIX века одним из центров мировой торговли, решили изменить облик города и построили множество викторианских домов с верандами для частных владельцев, а также общественных зданий в стиле ар-деко.

Фото: CC BY-SA 3.0 / Anunandusg / Chatrapathi Sivaji Terminus - also knows as Victoria Terminus, Mumbai, India

Тайные христианские церкви, Япония

Одна из церквей, Нокуби в префектуре Нагасаки, возведена в начале XX века — во времена запрета католической веры в Японии.

Фото: AFP 2018 / Jiji Press

Город Ивреа, Италия

Ивреа известен не только как место изготовления печатных машинок Olivetti, но и как уникальный социальный проект XX века — опыт проектирования города, приспособленного в равной степени и для промышленного производства, и для комфортной жизни.

Фото: Depositphotos / Ladiras

Национальный парк "Чирибикете", Колумбия

Крупнейший национальный парк Колумбии находится в экологическом регионе Амазония — самой обширной лесной зоне в мире (парк по размеру сопоставим с территорией Бельгии). В пещерах одноименного горного хребта — хорошо сохранившиеся наскальные рисунки первобытного человека, которые также теперь признаны объектом всемирного наследия.

Фото: AFP 2018 / Guillermo Legaria

Вулканическая цепь Шен-де-Пюи, Франция

Эта горная цепь длиной 40 километров сформировалась более 35 миллионов лет назад после тектонического раскола. Последнее извержение здесь произошло еще до нашей эры, и с тех пор все зарастало пышной зеленью. По мнению ученых, Шен-де-Пюи — образцовый пример рифта, впадины в земной коре.

Фото: AFP 2018 / Thierry Zoccolan

Национальный парк "Пимачиовин-Аки", Канада

Название парка переводится с языка анишинаабе — местного коренного народа — как "земля, дарующая жизнь". Кстати, представители этого племени до сих пор живут здесь, занимаясь охотой, рыболовством, собирательством.