Уже не секретные места: в список ЮНЕСКО вошли новые достопримечательности
- 23.07.2018, 14:29
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Как выглядят новые достопримечательности?
Ватикан, Большой Барьерный риф, Афинский Акрополь, Великая Китайская стена. Какие еще достопримечательности пополнили список и как это может повлиять на их туристическую привлекательность — в материале РИА Новости.
Храмовый комплекс Гёбекли-Тепе, Турция
Ученые утверждают, что храмовый комплекс, название которого переводится как "Пупочный холм", построен между 9600 и 8200 годами до нашей эры. Это древнейшие из крупных мегалитических сооружений, к которым также относят дольмены, лабиринты и кромлехи.
Древний город Калхат, Оман
Объект находится на восточном побережье Омана. Сохранились постройки, окруженные внутренними и внешними стенами, а также некрополи за пределами городской черты. Город был важным портом, и, как утверждают ученые, Калхат — уникальное археологическое свидетельство торговых отношений Аравийского полуострова с остальным миром.
Медина Асаара, Испания
Дворцовый город, построенный в X веке, находится в восьми километрах от Кордовы, столицы Кордовского халифата. Медину Асаара называют средневековым Версалем за великолепие художественного оформления.
Наумбургский собор Святых Апостолов Петра и Павла, Германия
Этот собор — пример эклектичной архитектуры. Строительство началось в XII веке в традициях готики, потом добавили барочные купола, а затем завершили возведение башни в неоготическом стиле. Наиболее интересен западный хор собора с рельефами из жизни Христа.
Семь буддистских храмов, Южная Корея
Почти все корейские буддистские монастыри — санса, что означает "горный храм", — построены более тысячи лет назад. В том числе и один из главных буддистских храмов Тхондоса (646 год), олицетворяющий самого Будду.
Ар-деко и готическая архитектура в Мумбаи, Индия
Власти Бомбея (теперь это Мумбаи), ставшего в конце XIX века одним из центров мировой торговли, решили изменить облик города и построили множество викторианских домов с верандами для частных владельцев, а также общественных зданий в стиле ар-деко.
Тайные христианские церкви, Япония
Одна из церквей, Нокуби в префектуре Нагасаки, возведена в начале XX века — во времена запрета католической веры в Японии.
Город Ивреа, Италия
Ивреа известен не только как место изготовления печатных машинок Olivetti, но и как уникальный социальный проект XX века — опыт проектирования города, приспособленного в равной степени и для промышленного производства, и для комфортной жизни.
Национальный парк "Чирибикете", Колумбия
Крупнейший национальный парк Колумбии находится в экологическом регионе Амазония — самой обширной лесной зоне в мире (парк по размеру сопоставим с территорией Бельгии). В пещерах одноименного горного хребта — хорошо сохранившиеся наскальные рисунки первобытного человека, которые также теперь признаны объектом всемирного наследия.
Вулканическая цепь Шен-де-Пюи, Франция
Эта горная цепь длиной 40 километров сформировалась более 35 миллионов лет назад после тектонического раскола. Последнее извержение здесь произошло еще до нашей эры, и с тех пор все зарастало пышной зеленью. По мнению ученых, Шен-де-Пюи — образцовый пример рифта, впадины в земной коре.
Национальный парк "Пимачиовин-Аки", Канада
Название парка переводится с языка анишинаабе — местного коренного народа — как "земля, дарующая жизнь". Кстати, представители этого племени до сих пор живут здесь, занимаясь охотой, рыболовством, собирательством.