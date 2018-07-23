Леонид Заико: В Беларуси может наступить дефолт 12 23.07.2018, 14:56

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Чтобы этого не случилось, властям придется что-то продавать.

Секреты белорусского номенклатурного полишинеля вылазят наружу. Не сами. Их за шиворот вытаскивает КГБ, демонстрируя кадры задержаний и спрятанных в гаражах сотен тысяч долларов. В эфире гостелевидения звучат размеры взяток, которые простым обывателям говорят о запредельной наглости чиновников, потере у них всякого страха. Складывается впечатление, что плотину молчания прорвало. Знатоки системы принятия решений внутри вертикали спекулируют, что бикфордов шнур для антикоррупционного взрыва готовило КГБ, но фитиль должен был поджечь сам Лукашенко.

О том, что у него были основания задержать десятки номенклатурно-коммерческих дельцов (факты взяток, откатов, сфабрикованных сертификатов, фальшивых тендеров), никто не спорит. Спорят, почему именно сейчас. Кумовство, землячество, строительство шикарных коттеджей, превращение детей VIP-ов в так называемую золотую молодежь без принципов и тормозов, встраивание своих коммерческих структур в госзакупки - все это было в рамках неформально разрешенного. Если в стране управляемая демократия, то почему не сделать управляемые тендеры? Год, два, пять, десять и двадцать…

Местные и отраслевые «феодалы» оторвались от земли и реальности. Они с насмешкой саботировали те требования, приказы и указы Лукашенко, которые означали осознание главой страны новых серьезных вызовов и угроз. Высокомерные хиханьки-хаханьки VIP-номенклатурно-краснодиректорского корпуса испугали Лукашенко. А если завтра война? На кого мне можно будет положиться, кому доверять? Ударную тему «БелГазете» прокомментировал руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

СТРАХ ПОТЕРЯЛИ

C коррупцией нынче борются везде - в России, в Китае, в Гонконге, в международных футбольных организациях. Это общий тренд. Во-вторых, Александру Григорьевичу стало стыдно за то, что набрал во власть всяких разных, которые почему-то решили, что они и есть Александры Григорьевичи, только районного масштаба. Но Лукашенко никогда не позволит, чтобы в стране было 118 его копий.

Система взяточничества начинается тогда, когда отсутствует экономическая свобода и свобода выбора.

Триггером для гнева и стыда Лукашенко мог стать подросший сын Николай с присущей юному поколению имманентной оппозицией. Он может без обиняков и политкорректности говорить отцу о безобразиях, которые доходят к нему, возможно, через соцсети. А перед детьми взрослые напрямую чувствуют ответственность за то, что делают неправильно.

Вся эта ситуация - это не презрение к своему народу. Это нанесение ущерба национальной безопасности страны. Созданная система полностью развратила здравоохранение, превратив его в здравопохоронение.

БЕЛАРУСЬ: ЗАСТОЙ ПО-БРЕЖНЕВСКИ

Лукашенко хотел сделать как лучше, а получилось как всегда. Это теоретическая ошибка. За такие ошибки не наказывают, за них, как правило, расплачиваются другие. Ошибка в том, что не создавались инструменты экономической демократии, не создавалась полноценная конкуренция, не создавалась система замещения должностей, не было открытости информации. И возник застой, который напоминает застой во времена Брежнева. Александр Григорьевич создал застойную Беларусь. Отсюда у чиновников и возникло желание первоначального накопления капитала за счет здоровья трудящихся, отсюда - искажение общей картины, связанной с потоками денег. Прихватизация потоков. Прихватизация здоровья. Прихватизация энергетики. Прихватизация дорог. Прихватизация всего, что только можно.

- А кто включил мотивацию у КГБ? Лукашенко, который испугался возможного нефтяного маневра России, в результате которого с 1 января 2019г. Беларусь может потерять 4% ВВП? Или он испугался того, что на 1 июля этого года на погашение госдолгов Беларусь должна затратить гигантскую сумму - $3,86 млрд валютных активов, а в резерве имеется всего $3,83 млрд «живых» денег? Что означает: если нам никто не даст в долг, Беларусь к концу года может вообще оказаться без ЗВР либо придется девальвировать белорусский рубль.

- Когда платежеспособность правительства становится сомнительной, в стране может наступить дефолт. Чтобы этого не случилось, властям придется что-то продавать. Я предлагаю продать все резиденции Лукашенко.

Если вдруг кто-то из руководителей начинает заботиться о народе, ничего хорошего не получается - могут только пенсионный возраст повысить. Или налоги поднять. Не будет хватать денег - увеличат кадастровую стоимость земли и недвижимости. Поэтому, как только некий господин выказывает желание заботиться о народе, надо срочно давать ему медаль и отправлять в 3-месячный отпуск. Желательно без права занимать должность в органах госуправления лет на пять.