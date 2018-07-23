Брестчанка рассказала о том, какие полезные рецепты помогли ей похудеть за месяц 3 23.07.2018, 15:12

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Как белоруска одержала победу над собой.

«Мне 36 лет, и я живу в Бресте», — рассказывает о себе tut.by Снежана Трочун. Раньше она не любила готовить и не занималась спортом, но благодаря участию в фитнес-марафоне за месяц сбросила четыре кило, обзавелась кубиками пресса и любимыми «зожными» рецептами.

— Сладости я всегда любила и не представляла свою жизнь без очередного шоколадного батончика с кофе. Но у меня не было слишком очевидного лишнего веса: наверное, обмен веществ хороший, — отмечает Снежана.

В мае женщине подарили абонемент в тренажерный зал, и она сразу же записалась на первую тренировку. Инструктор, с которым занималась, тогда объявил фитнес-марафон на месяц.

— Одним из условий было публиковать в соцсетях видео, чтобы контролировать домашние тренировки, и, конечно же, фото еды. Мои друзья и родные не сразу поверили в то, что я столько готовила сама. Перезванивали, писали, интересовались: всем было известно, что я вообще у плиты стоять не люблю.

В результате в клубном марафоне Снежану назвали лучшей. Эту победу она считает, в первую очередь, победой над собой, своей ленью, отговорками и вредными привычками.

— Когда-то я курила, а сейчас проезжаю 60 км на велосипеде. Результат за месяц — минус четыре кг и кубики пресса. Но на этом я не собираюсь останавливаться, — уверяет брестчанка.

Два «зожных» рецепта

Фаршированный овощами кальмар

Публикация от Снежана (@snezhana0805) 4 Июл 2018 в 5:35 PDT

Что надо: тушка кальмара, лук, морковь, цукини, стручковая фасоль, грибы.

Что делать: потушить овощи и нафаршировать ими тушку кальмара. Сверху смазать французской горчицей, посыпать приправами: сушеный чеснок, петрушка, базилик, укроп. Сбрызнуть лимонным соком. Запекать в духовке около 15 минут.

Смузи фруктово-ягодный с семенами чиа

Публикация от Снежана (@snezhana0805) 21 Июн 2018 в 5:28 PDT

Что надо (на 1 порцию): семена чиа — 1 ст. ложка, йогурт без наполнителя — 100 мл, персик или груша — половинка, черника или другие ягоды (клубника, малина, земляника).

Что делать: семена чиа залить 100 мл йогурта и оставить на несколько часов в холодильнике до загустения. Для первого слоя пюрировать персик или грушу, для второго — йогурт с семенами чиа, третий слой — ягодное пюре.