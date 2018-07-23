Лукашенко собирается в Сочи 20 23.07.2018, 15:22

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Последний раз белорусский диктатор и глава Кремля встречались в Москве 15 июля.

Путин и Лукашенко по телефону обсудили возможную встречу в Сочи. Как сообщает пресс-служба Лукашенко, посетить Россию белорусского коллегу пригласил российский лидер.

Телефонный разговор состоялся в понедельник, 23 июля, по инициативе российской стороны.

«Путин пригласил Александра Лукашенко в ближайшее время посетить Россию. Возможная встреча двух лидеров, во время которой планируется детально обсудить весь спектр двусторонних отношений, может состояться в Сочи», — сообщает пресс-служба. При этом дата возможного визита не уточняется.

Путин и Лукашенко обсудили российско-американские отношения, в том числе итоги недавних переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Российский лидер проинформировал Лукашенко о нюансах состоявшейся встречи.

Основное внимание в ходе разговора было уделено вопросам контроля над вооружениями и продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между Россией и США, срок действия которого истекает в феврале 2021 года.

Последний раз Лукашенко и Владимир Путин встречались в Москве 15 июля. Встреча носила неформальный характер — Александр Лукашенко прибыл в Москву по приглашению российского президента на церемонию закрытия ЧМ по футболу.