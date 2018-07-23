Фотофакт: Cвежие ляпы белорусских строителей 23.07.2018, 15:32

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Некоторые «шедевры» просто шокируют.

Tut.by призвал читателей делиться «шедеврами» строителей, проектировщиков и просто любителей самостоятельного ремонта. Из нескольких десятков писем с фото журналисты опубликовали самые интересные:

Боковой вход в магазин на улице Богдановича в Минске.

Капитальный ремонт в Слониме. Есть мнение, что для обслуживания канализационного колодца у ЖЭС есть гномы-сантехники.

Желтый красивый бордюр высотой более 18 см перекрыл безбарьерный въезд в арку 4-го подъезда дома на улице Каменногорской в Минске. Ответ жителям из администрации района гласит, что все построено по проекту, проект прошел экспертизу. Людям с ограниченными возможностями, проживающими в 4-м подъезде, предлагают добираться через арку между 2-м и 3-м подъездом, где такого бордюра нет. Все же логично: инвалид из 4-го подъезда вместо проезда через ближайшую арку должен ехать через арку между 2-м и 3-м.

Строительство детского сада в Фаниполе, лето 2018 года. Посередине заезда с дороги на стройплощадку — столб. Плитку уже уложили. Справедливости ради отметим — в эти выходные столб «заметили» и все же прибрали.

Пешеходный переход в поселке Сеница, напротив почты. Читательница пишет, этой дорогой она водит ребенка в детский сад.

На панорамном снимке можно увидеть, сколько нужно обойти, чтобы попасть на переход, не пробираясь сквозь траву и не карабкаясь по полуметровым барьерам. А если их не обходить и не карабкаться по склону, то идти придется по кривой и пыльной обочине.

Подъезд в Минске, Лермонтова, 20-а. Так жильцы пытаются попасть в подъезд № 3 после небольшого дождя.

Не совсем понятно, что происходит, но мастерство рабочих видно невооруженным взглядом. В цирке их акробатический номер имел бы успех. Автор снимка пишет: «План прежде всего, нет времени на охрану труда».

А такое кресло читатели на новом стадионе «Динамо».

Здесь, как комментирует автор фото, «мастер добавил изюминку». Но если не присматриваться, то сойдет.

Присматриваться вообще для зрения вредно, это вам любой сварщик скажет.

А это фото из мужского туалета в Койданово после ремонта. Чего-то не хватает?

Ну, а здесь всего хватает — и труба есть, и крепление для нее. Вот же оно, слева.

Вот как новые радиаторы подключать нужно. По крайней мере, так считают в Воложинском райисполкоме.

«Кручу-верчу, запутать хочу». Творчество телефонистов нескольких поколений.

«Электрической» частью поделился электрик Александр Уланов. Эти фото он сделал в разное время и на разных объектах. Самые смешные он размещает у себя на сайте.

Подводная распределительная коробка.

А идея-то хорошая: из консервных банок делать подрозетники.

Розетка фирмы «Несквик».

А это чтобы звонок не увели — антивандальное крепление.