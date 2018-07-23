Может, хватит уже изобретать велосипеды? 1 Дмитрий Гудков

23.07.2018, 15:31

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Дмитрий Гудков

Путин в прямом эфире закрывает свалки и учит крестьян пахать.

Очень популярное выражение — технократ. Только и слышишь: вот в правительство пришел молодой технократ. Или там в губернаторы его назначили. Технократы размножаются почкованием, но никто не понимает, кто это такие. А я объясню.

Вот сегодня выяснилось, что администрация президента вводит систему мониторинга за недовольством в соцсетях. Пять ругательных постов на одну тему — и в Кремле звенит тревожный звонок: в Липецкой области на улице 38 грузинских эмиссаров дворник уже третий день в запое!

Это и называется технократией. Когда для решения проблемы, которую при нормально работающих институтах за 5 минут исправит местный чиновник, привлекают Кремль.

Конечно, технократией называют это только в России, потому что только у нас президент в прямом эфире закрывает свалки, спасает онкобольных и учит крестьян пахать. Ну, ещё в КНДР государством правит такой же универсал. И вот если у президента не прозвенит — погибнет Россия.

Потому что властная вертикаль. Потому что ответственность чиновников, депутатов, губернаторов не перед народом, а перед ним. Вассалов перед феодалом. И все эти компьютерные чудо-программы — обычные костыли.

А во всем мире по-другому. Соцсети мониторит не Кремль, а пресса. Пишет статьи, критикует власть, когда она того заслуживает, и губернатор, который хочет переизбираться, сам работает на опережение. В России же каждый губернатор (или мэр) давно скупил всю прессу — и в ус не дует. Про президента даже не говорю.

Может, хватит уже изобретать велосипеды?

Дмитрий Гудков, «Фейсбук»