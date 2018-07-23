Стали известны подробности двойного убийства в Бобруйске 9 23.07.2018, 16:13

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Предполагаемый 36-летний убийца задержан.

Страшная трагедия произошла в Бобруйске в пятницу, 20 июля. В ванной комнате квартиры на пятом этаже нашли тела двух убитых девушек, пишет kp.by.

Как выяснилось позже, девушки 26 и 27 лет накануне вечером отдыхали в кафе, познакомились там с мужчиной. С ним они и уехали на такси в его квартиру.

Примерно в 7 утра в милицию позвонила одна из этих девушек: она успела сказать, что закрылась с подругой в ванной, с обратной стороны в дверь ломится мужчина. Девушка назвала только улицу и номер квартиры – после этого звонок оборвался, рассказали в УВД Бобруйского райисполкома.

Сотрудники милиции выехали по тревоге, но в нужный дом попали не сразу: из-за того, что девушка назвала неточный адрес, какое-то время сотрудники милиции опрашивали жильцов соседних домов, изучали записи камер видеонаблюдения.

Мужчина познакомился с девушками в кафе.

Фото: sk.gov.by

Мужчину, с которым накануне видели девушек, задержали. Им оказался несколько раз судимый (за причинение тяжких телесных повреждений, грабеж, кражу), 36-летний бобруйчанин. Трупы двух девушек нашли в ванной комнате его квартиры. Как рассказала официальный представитель СК Юлия Гончарова, у девушек были колото-резаные ранения, удары тупым предметом. На фотографиях из квартиры, которые обнародовал Следственный комитет, подтеки крови видны на стене и оконной занавеске.

- Все случилось в пятницу, а в четверг он как раз ко мне подошел поздороваться. Рассказал, что на работу устроился, что живет с какой-то женщиной. Пожелал мне здоровья, - вспоминает Валентина Михайловна – она живет в соседнем подъезде. – Я ему еще сказала взяться уже наконец за ум: он же не так давно вернулся из тюрьмы. Первый раз его осудили то ли в 17, то ли в 18 лет: у них был конфликт с соседом. Тот мужчина получил травмы и умер в больнице.

По словам Валентины Михайловны, на следующий день подозреваемого привезли на следственный эксперимент. Сейчас его квартира опечатана.

«Слышали громкую музыку, но не крики»

Сюда мужчина приезжал наездами, постоянно в этой квартире не жил.

- Ничего хорошего я сказать о нем не могу. Несколько раз был судим, бывало, что избивал свою мать, телевизор из окна однажды выбросил, - рассказывает Оксана, соседка по лестничной клетке. - Да, в тот день мы слышали из его квартиры громкую музыку, но никаких криков оттуда не доносилось. Может быть, это потому, что его ванная комната выходит на другую сторону. Примерно в 6:45 я выходила на работу, и тоже ничего не слышала. А чуть позже мне позвонил муж и сказал, что приехала милиция, в нашем доме произошло убийство. Я сразу подумала на соседа.

Как рассказывают жители многоэтажки, в то утро в милицию поступило два звонка: один от девушки, а второй – от жителей дома, который находится как раз напротив дома, где случилось убийство. Соседи уверяют, что из окна квартиры, где случилась трагедия, кто-то выбросил женскую сумку. Это увидели жильцы дома напротив.

В понедельник, 23 июля, убитых девушек похоронили.

Подозреваемый находится в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 УК (Убийство). Возможное наказание - лишение свободы на срок от восьми до двадцати пяти лет, или пожизненное заключение, или смертная казнь. Следователи устанавливают мотив преступления.