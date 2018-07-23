«Да» и «нет» не говорите Александр Гольц

23.07.2018, 16:24

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Александр Гольц

Исторический опыт подсказывает: заканчиваются такие эксперименты скверно…

19 июля желающие могут наблюдать очередной этап деградации отечественного парламента. На этот день назначено обсуждение в первом чтении правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Народные, прости Господи, избранники получили, как пишет пресса, ряд ценных указаний относительно того, как именно следует обсуждать этот направленный на дальнейшее повышение народного благосостояния закон. Так секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил о недопустимости критики членами своей партии пенсионной реформы и поставил перед партией «электоральную задачу нивелировать остроту этого вопроса». Таким образом, вопрос о прохождении закона через Думу можно считать решенным.

Не стоит ожидать и резких действий со стороны парламентской оппозиции. Кремль уже довел до ее сведения то, до какого конкретно градуса должен подниматься уровень возмущения. Так ни в коем случае не следует поминать всуе Путина В.В., не имеющего, как мы знаем, никакого отношения к идее поднять пенсионный возраст. Дозволено вскользь и негромко покритиковать премьера. А еще рекомендовано вовсе не употреблять будоражащего слова «реформа», которое может напомнить «дорогим россиянам» тяготы лихих 90-х.

Употреблять же следует словосочетание «изменения и преобразования в пенсионной системе». Думцам таким образом предложено, как в детской считалке, не говорить ни да, ни нет, возмущаться лишь для вида. Предстоящее обсуждение в Думе напоминает исторический анекдот о французском маршале Лиотэ, который говаривал адъютанту: «Голубчик, приготовьте завтра мой старый берет, я намерен в бешенстве его топтать».

Предложения правительства на самом деле никакой реформой не являются. Фактически это закон об отказе государства платить по достижении 55 (для женщин) и 60 лет (для мужчин) некоего скромного вспомоществования в размере около 10-13 тысяч. Деньги эти давно перечислены в виде налогов и пенсионных сборов. Понятно, что жить на эти средства, мягко говоря, трудно.

Посему отечественные пенсионеры работают – кто легально, кто нелегально. Предлагаемые же «изменения» решительно напоминают 90-е годы в части «замораживания» денег, принадлежащих гражданам. Только Егор Гайдар и его сподвижники были вынуждены заблокировать вклады населения в «Сбербанке» по причине полного банкротства государства. Теперь же правительство не желает возвращать людям заработанное, чтобы реализовать геополитические эскапады Кремля: участвовать в новой «холодной войне», строить невиданные ракеты и подлодки с атомными двигателями, стращать сопредельные государства. Понятно, что предложения правительства неизбежно будут одобрены.

Но самое любопытное, под каким соусом это будет сделано. Ведь, как ни крути, власть ставит лабораторно чистый эксперимент: удастся ли относительно безболезненно протащить закон, прямо и недвусмысленно ухудшающий жизнь миллионов людей. Разудалая пропагандистская кампания, рассказывающая, как старушки рожают, а старички грузят вагоны, ничего, кроме раздражения, вызвать не может. Равно как и заявление министра здравоохранения Вероники Скворцовой о том, что повышение пенсионного возраста обеспечит наше долголетие. «Влияние и физической активности, и профессиональной активности на долголетие, безусловно, работает в плюс. Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», — бодро сообщает человек, дававший некогда клятву Гиппократа.

И вот теперь этот бродячий цирк переезжает в парламент. Так называемой оппозиции позволено лишь вялое возмущение. Коммунисты, позиционирующие себя как партия трудящихся, послушно соглашаются, когда власти в регионах переносят организуемые ими протестные акции на окраины городов, чуть ли не на лесные опушки. Помощи от разрешенных политических партий ждать не приходится. Гражданин остается с жадным и равнодушным государством один на один. Фактически правительство проводит эксперимент, насколько хватит терпения у народа. Исторический опыт подсказывает: заканчиваются такие эксперименты скверно…

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»