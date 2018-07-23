10 пpичин, пo кoтopым cлeдуeт пить кoфe кaждый дeнь 3 23.07.2018, 16:44

В том числе, кофе помогает в борьбе с лишним весом.

Многие люди не могут представить себе начало дня без утренней чашки ароматного кофе. Orthodox.od.ua собрал 10 фактов, доказывающих, что кофе – прекрасный полезный напиток.

Увеличение продолжительности жизни

По данным Daily Mail, британские исследования показали, что употребление трех чашек кофе в день снижает риск ранней смерти. Кофе обычный или без кофеина снижает риск развития заболеваний печени, проблем с кровообращением и ЖКТ.

Меньше боли во время тренировок

Исследователи установили, что люди могут заниматься спортом дольше, если за час до тренировки выпьют чашку кофе. Дело в том, что кофеин блокирует химические реакции, которые дают ощущение усталости. Кроме того, он влияет на те участки мозга, которые отвечают за возникновение боли.

Снижение риска возникновения рака слизистой оболочки рта

На этот факт стоит обратить особое внимание курильщикам: четыре чашки кофе в день на 50% снижают риск развития рака слизистой оболочки рта. Исследователи из Американского онкологического общества обнаружили, что популярный напиток защищает от появления опухолей во рту и горле. Это также относится и к кофе без кофеина.

Кофе помогает в борьбе с лишним весом

В кофе содержатся различные вещества, которые ускоряют обмен веществ, а также помогают сжигать углеводы. Исследование показало, что зеленый кофе – то есть приготовленный из необжаренных зерен – способен абсорбировать сахар.

Кофе выводит токсины

Кофе обладает мочегонным действием и побуждает чаще ходить в туалет, благодаря чему человек быстрее избавляется от того, что больше не нужно организму.

Снижает болевое восприятие

Выпив двойной эспрессо, женщины могут повысить болевой порог. Исследователи колледжа Голдсмита в Лондоне путем экспериментов с добровольцами, которые ежедневно выпивали 250 мл кофе, установили, что болевой порог участников эксперимента повысился.

Избавляет от головной боли

Многие на собственном опыте знают, что иногда при возникновении легкой головной боли достаточно выпить чашку кофе – и она пройдет. Исследования показывают, что еще проще избавиться от боли с помощью комбинации кофеина и аспирина. Поэтому эти два вещества содержатся во многих обезболивающих.

Снижает симптомы астмы

Кофеин действует как расширитель бронхов и может помочь астматикам при затрудненном дыхании.

Снижает риск развития деменции

Исследования показали, что у людей, которые регулярно пьют кофе, когнитивные способности с возрастом снижаются не так быстро, как у тех, кто равнодушен к этому напитку. Риск заболеть болезнью Альцгеймера уменьшается на 20%. Но для этого нужно выпивать пять чашек кофе ежедневно.

Оказывает позитивное влияние на печень

У тех людей, которые пьют кофе, значительно снижается риск развития рака печени. Одна чашка кофе в день снижает такую вероятность на 20%, две – до 35%.