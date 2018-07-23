Владимир Семашко: Тарифы для населения будут подниматься 11 23.07.2018, 16:49

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Владимир Семашко

Фото: DELFI

По мнению вице-премьера, подобные тарифы на Западе гораздо больше, чем в Беларуси.

Об этом в интервью «Астравецкай праўдзе» заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко. По его мнению, белорусам нужно постепенно уходить от перекрестного субсидирования — снижать стоимость электроэнергии для предприятий, а для населения — повышать, пишет tut.by.

— В Беларуси сегодня самый низкий тариф на электроэнергию для населения. На западе население платит за электроэнергию в 2−3 раза больше, чем промышленные предприятия. Например, в Германии около 8,5 цента за киловатт-час платит промышленный производитель, а население — около 27 центов. А у нас наоборот: 11,5 цента платит тот же МАЗ, а частные потребители — около 5 центов, — отметил Владимир Семашко. — Поэтому тариф для населения постепенно будет подниматься — конечно же, не с бухты-барахты, а по мере роста реальной заработной платы. Люди должны оплачивать реальную стоимость этого киловатт-часа — сегодня же население оплачивает около 80 процентов от себестоимости электроэнергии, газа — и того меньше: около 43 процентов.

По его словам, в стране «ставится задача — дать возможность „раскрутиться“, заработать реальному сектору экономики».

— В этом случае выиграют и люди. Ведь если предприятие будет работать эффективно, внедрять новые технологии, продавать продукцию на экспорт — тогда и у людей будет достойная зарплата. А рост благосостояния человека всегда был в приоритете нашей государственной политики, — пояснил заместитель премьер-министра.

Преференции планируются для реального сектора экономики, который «сильно перегружен».

— К примеру, два автомобильных гиганта — белорусский МАЗ и российский КамАЗ, которые работают на одних и тех же евразийских рынках, покупают электроэнергию по разной цене: МАЗ платит 11 центов за киловатт-час, а КамАЗ — 4,5 цента. Думаю, не стоит объяснять, чья продукция будет более конкурентоспособная на рынке? И это касается не только этих предприятий.