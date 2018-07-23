Дело о пытках в ярославской колонии расследует родственник одного из сотрудников ФСИН 1 23.07.2018, 17:00

Дело собираются спустить на тормозах?

Следственный комитет России задержал шесть человек в рамках дела об избиениях заключенного в колонии №1 Ярославской области, говорится в официальном пресс-релизе управления СК по области. Остальные подозреваемые еще разыскиваются, сообщает "Настоящее время".

СК также потребует ареста подозреваемых и начнет разбирательства о действии или бездействии администрации колонии. В СК также отчитались о масштабном обыске, выемке документации и допросе сотрудников колонии.

"По данным следствия, группа сотрудников УФСИН России по Ярославской области, (...) действуя умышленно, явно превышая пределы своих должностных полномочий, применила насилие в отношении заключенного. При этом злоумышленники нанесли мужчине множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям", – говорится в заявлении.

Накануне стало известно, что в рамках разбирательства ФСИН отстранил от работы 17 человек.

Ранее "Новая газета" опубликовала 10-минутное видео с портативного регистратора, на котором сотрудники ФСИН оскорбляют и избивают заключенного в колонии в Ярославской области – материал предоставили юристы фонда "Общественный вердикт". В фонде считают, что это был заключенный Евгений Макаров.

После публикации видео также стало известно, что Управление ФСИН по Ярославской области начало внутреннюю проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Глава ФСИН направит контрольно-инспекционную комиссию в ИК-1 Ярославля, чтобы проверить информацию о пытках заключенных, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

По информации адвоката фонда "Общественный вердикт" Ирины Бирюковой, делом занимается родственник одного из сотрудников колонии, опознанного на видео с пытками. Помимо этого зампрокурора по надзору за исполнением закона в исправительных учреждениях по фамилии Михайлов приходится родственником замначальника колонии Игиту Михайлову.

В апреле 2017 года заключенные ярославской ИК-1 Руслан Вахапов, Евгений Макаров и фигурант "болотного дела" Иван Непомнящих рассказали, что их избили сотрудники ФСИН во время обыска.

В декабре 2017 года Европейский суд по правам человека обязал российские власти провести независимое медицинское обследование Макарова. Российские власти ответили, что оснований для уголовного дела нет и что информация об избиении заключенного "не нашла своего подтверждения".

Как рассказал Бабуркин, Макаров жаловался на избиение еще в июле прошлого года – тогда о несоразмерном применении физической силы и специальных средств со стороны должностных лиц ИК-1" подтвердила прокурорская проверка, но в колонии все обвинения отвергли.

Сейчас материалы проверки передали в региональное управление СК, прокуратура внесла представление в адрес областного управления ФСИН России.

По данным ведомства, Непомнящих осмотрели медики и не обнаружили телесных повреждений. В июне 2017 года следствие отменило отказ в возбуждении уголовного дела об избиении в исправительной колонии №1, была начата новая проверка.