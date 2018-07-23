У России все наоборот Андрей Илларионов

23.07.2018, 17:19

Андрей Илларионов

Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Семь важнейших принципов Запада.

Пожалуй, именно сейчас, когда мир пытается прийти в себя после хельсинкского политического землетрясения, имеет смысл поговорить о том, что представляет собой современный Запад

Естественно, Запад понимается не как сторона света, не как физико-географическое понятие, а как определенная система плотно переплетенных друг с другом политических и правовых институтов, базирующаяся на выработанном в течение столетий и даже тысячелетий комплексе представлений, взглядов, мировоззрений, идеологий, принципов, получивших к настоящему времени устойчивое наименование западных.

Как и полагается сложной политико-правовой системе, Запад является историческим феноменом, продуктом непростого и нелинейного длительного развития человеческого общества. Было время, когда Западной цивилизации – ни как институциональной системы, ни даже как горстки идей – просто не существовало. Потребовались многовековые усилия миллионов людей, в том числе и за географическими пределами Европы, испытывавших различные социальные, экономические, правовые, политические идеи на пригодность, прочность, эффективность, создававших на их основе новые институты, их проверявшие, уточнявшие, развивавшие, – для того, чтобы сегодня можно было бы говорить о Западе как об определенной и устойчивой институциональной системе, и, следовательно, о Западной цивилизации как об общественном феномене.

Далеко не все идеи, бывшие в свое время у человечества популярными, и далеко не все институты, казавшиеся незыблемыми, прошли проверку временем (...).

Появление каждой из этих феноменальных идей, эволюция их в фундаментальные принципы и воплощение их в базовые институты происходили в качестве ответа на вызовы своего времени и выступали в качестве антитез идеям, принципам, институтам, становившимся примерами и символами не-западности и анти-западности в общественном развитии.

Семь ключевых идей, выросших в основополагающие принципы, воплощенных затем в устойчивые институты, ставших со временем фундаментом современной Западной цивилизации, рассматриваются в порядке их исторического появления и закрепления в массовой общественной практике.

1. Демократия как власть народа. Антитеза монархии, тирании, деспотии. В современном виде происходит от реформ Клисфена в 508/507 до н.э. в Древних Афинах. В Древнем Риме усовершенствованная форма демократии стала известна под названием республики. Через опыт республик и городов-государств Италии, Германии, Нидерландов принцип демократического республиканизма воплотился в формирование первой устойчивой республики в Нидерландах, затем в виде парламентской монархии в Англии, а также в США, Франции, других странах.

2. Равенство людей независимо от их этнического происхождения, а также и от любых естественных особенностей (расы, пола, цвета кожи и т.п.). Антитеза социальной иерархии, в том числе наследственной (…)

3. Право, базирующееся на справедливости,как руководящий принцип организации человеческого общества. Антитеза несправедливости, беззаконию, беспределу (…).

4. Разделенная власть как руководящий принцип организации любой публичной, а затем и прежде всего государственной власти. Антитеза цезарепапизму, концентрации, монополизации, узурпации всей власти в руках одного человека, одной группы людей (партии, корпорации, этнической общности), одного органа. Принцип берет начало в успехах, достигнутых римскими епископами в ходе Великого Раскола (Великой Схизмы) в 1054 г. (папа Лев IX), отстоявшими филиокве, и в полувековой борьбе за инвеституру (в особенности папы Григорий VII, Каликст II), увенчавшейся Вормсским конкордатом 1122 г. На этой основе впоследствии были выработаны концепции ограничения государственной власти и разделения ее ветвей – представительной, исполнительной, судебной.

5. Ценность человеческой жизни, человеческое достоинство, индивидуальные свободы (личные, гражданские, экономические, политические) как воплощение важнейшего принципа свободного (западного) общества. Антитеза принуждению, насилию, порабощению. Концепция человеческой свободы вырастает из идеологии гуманизма Ренессанса, получает распространение в ходе протестантской Реформации, получает силовую защиту в ходе длившихся почти полтора века религиозных войн – в Священной Римской империи, Франции, Англии, в ходе Восьмидесятилетней войны, юридически закрепляется (в виде свободы вероисповедания и религиозной терпимости) в Вестфальском мирном договоре 1648 г.

6. Атлантизм, военно-политический (а затем и экономический) союз политически свободных стран как важнейший инструмент поддержания международного мира и безопасности, а также защиты политически свободных стран, уступающих агрессору в военной мощи. Антитеза агрессивному тоталитаризму и/или жесткому авторитаризму – как индивидуальному, так и коллективному. Вырастает из Атлантической Хартии 1941 г. В процессе эволюции этот принцип послужил основой для создания важнейших институтов современной международной архитектуры – ООН, НАТО, ОЭСР, Группы Семи.

7. Права человека и их международная защита. Антитеза вседозволенности тоталитарных и авторитарных властителей по отношению к жителям собственных стран, принципу невмешательства во внутренние дела политически несвободных государств. Из международно принятых документов концепция прав человека восходит к Всеобщей Декларации прав человека (1948 г.), затем она была воплощена прежде всего в Европейской Конвенции по правам человека (1950 г.) и Международном пакте о гражданских и политических правах (1966 г.). Судебной защитой прав человека в Европе занимается, в частности, Европейский суд по правам человека (с 1959 г.). Именно на основе этого принципа президент Рейган потребовал от Горбачева снести Берлинскую стену; опираясь именно на этот принцип западные государства поддерживали движение правозащитников в СССР и других тоталитарных государствах и продолжают поддерживать диссидентов в нынешних несвободных странах; опираясь именно на этот принцип западные страны выработали концепцию гуманитарной интервенции для предотвращения гуманитарных катастроф или геноцида, на основе которой они действовали в Боснии в 1995 г., в ходе Косовского кризиса 1999 г., гражданских войн в Ливии и Сирии; именно на его основе США, Канада, Великобритания, Эстония, Латвия, Литва приняли Акты Магнитского, а также вводят санкции против лиц, причастных к убийствам и хищениям в России и других авторитарных государствах.

Таким образом, важнейшие принципы Западной цивилизации, воплощенные затем в важнейшие Западные институты, это:

• ценность человеческой жизни, человеческое достоинство, индивидуальные свободы

• юридическое равенство людей независимо от расы, цвета кожи, языка, происхождения, образования, уровня достатка и т.п.;

• верховенство права;

• политически свободная демократическая республика как принцип организации публичной власти;

• ограниченная и разделенная государственная власть;

• военно-политический союз свободных государств;

• международная защита прав человека, в том числе в несвободных государствах.

Семь указанных фундаментальных принципов, получивших затем историческое название западных, действительно являются уникально западными. Так получилось, что идеи, приведшие к их формированию, возникали в самых разных местах мира, не только в тех обществах, какие сейчас относятся к Западной цивилизации. Однако их трансформация в принципы общественного устройства, а затем и их воплощение в действующие институты, а также закрепление их в качестве безусловных этических ценностей произошли поначалу лишь на ограниченной территории в Западной и Центральной Европе, а также в Северной Америке. В другие общества и государства (как на территории Европы, так и на другие континенты) эти идеи, принципы, ценности, институты были перенесены, а другими обществами импортированы (там, где это произошло) именно с территории исторического Запада.

Указанные западные идеи, принципы, ценности, институты не следует смешивать с европейскими идеями, принципами, ценностями, институтами. Термин европейский является атрибутом европейского континента, на территории которого возникали и получали широкое распространение в том числе и незападные и антизападные европейские идеи, принципы, ценности, институты. В частности, наиболее известными антизападными идеологиями и политико-правовыми системами стали коммунизм, фашизм, национал-социализм, рожденные на европейской земле. Повторюсь еще раз: указанные идеологии и институты были и остаются совершенно европейскими по происхождению и одновременно с этим абсолютно антизападными по содержанию.

В свете вышесказанного следует различать процессы вестернизации и европеизации.

Европеизация – это процесс распространения обычаев, привычек, стандартов (безотносительно к их политико-правовому характеру), наличествующих в европейских странах, среди которых имелись и по-прежнему имеются страны, контролируемые политически несвободными, авторитарными, полутоталитарными режимами.

Вестернизация – это процесс распространения и принятия незападными обществами западных идей, правовых принципов, этических ценностей, политических институтов (свободы, равенства, верховенства права, демократии, разделения властей, союза свободных государств, международной защиты прав человека).

Захват власти большевиками в России, фашистами в Италии, национал-социалистами в Германии, конечно, не изменил (и не мог изменить) географической принадлежности этих стран к Европе (страны, естественно, остались европейскими), но полностью исключили эти тоталитарные режимы на все время их существования вместе с контролировавшимися ими странами из числа западных (какими бы несовершенными с точки зрения западностиэти государства ни были до соответственно 1917, 1922, 1933 гг.). Аналогичным образом оккупацию Средней Азии советскими коммунистами, Абиссинии – итальянскими фашистами, Туниса, Ливии, Египта – корпусом Роммеля можно рассматривать в качестве примеров попыток их европеизации, но никак не вестернизации.

Вестернизацию также не следует смешивать с модернизацией.

Модернизация – это процесс общественной эволюции, традиционно представляемый как переход от более простого в человеческой жизни к более сложному, от примитивного к совершенному, от аграрной экономики к индустриальной и постиндустриальной, от традиционного общества к модерновому и т.д. независимо от состояния политико-правовых институтов. Создание и совершенствование эффективного авторитарного бюрократического государства, неподотчетного гражданам, является одним из ярких примеров модернизации, но не вестернизации (…).

Что же касается нынешнего российского режима, то в силу индивидуальных особенностей его лидера термин модернизация не входит в его лексикон. Однако по существу его действия полностью укладываются в ту же самую парадигму – в попытку модернизации путем повышения эффективности авторитарного бюрократического государства и ее демонстрации (с помощью успешно проведенных Олимпийских игр, Чемпионата мира по футболу, планируемой пенсионной реформы) без каких-либо признаков вестернизации, а точнее: при последовательном проведении жесткой девестернизации российского общества.

По каждому из семи важнейших принципов современного общественного устройства нынешний режим во главе с его лидером занимает предельно антизападную позицию:

- вместо защиты человеческой жизни, уважения человеческого достоинства, отстаивания индивидуальных свобод – жесткое насилие, непрекращающиеся войны, селективные убийства политических противников, массовые убийства невинных граждан – десятков, если не сотен, тысяч человек как на территории России, так и за ее пределами;

- вместо юридического равенства – создание и закрепление иерархических структур с новым дворянством, претендующим стать наследственным, при обеспечении тотальной безответственности бюрократической власти перед гражданами;

- вместо верховенства права – верховенство государственно организованной мафии;

- вместо свободной демократической республики – полутоталитарный репрессивный режим;

- вместо ограниченной и разделенной государственной власти – ее концентрация и монополизация в одних руках, в руках КССС (Корпорации сотрудников спецслужб);

- вместо присоединения к военно-политическому союзу свободных государств (или хотя бы сотрудничества с ним) жесткое противостояние ему, а также воспринятое с явным облегчением исключение России из западной Группы Семи при активном участии режима в безыдейной и институционально рыхлой Группе 20 и антизападной ШОС;

- вместо защиты прав человека их массовые нарушения при жестком преследовании организаций и лиц, защищающих права человека в России и за рубежом.

Великолепная семерка принципов является, возможно, одним из наилучших критериев по оценке степени свободы и гуманизма различных государств и обществ, исторических процессов, позиций и действий тех или иных общественных сил, государственных деятелей, публичных фигур, авторов текстов по политическим и социальным вопросам.

Андрей Илларионов, ЖЖ