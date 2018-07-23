Под Витебском водитель пытался скрыться от ГАИ и влетел в дерево 4 23.07.2018, 17:26

Ехавший на заднем сиденье пассажир госпитализирован.

В Витебском районе водитель Mercedes пытался уйти от погони и врезался в дерево. Об этом tut.by сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел вечером 21 июля в деревне Дреколье. 26-летний водитель Mercedes-Benz S500 не выполнил требование сотрудника ГАИ об остановке и продолжил движение в направлении деревни Хайсы. На закруглении дороги вправо мужчина неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на дерево.

В результате ДТП пассажир Mercedes, ехавший на заднем сиденье, получил тяжелейшие травмы и был госпитализирован.