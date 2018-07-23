Саснович: Чувствовала себя хорошо и все получалось 23.07.2018, 17:33

Александра Саснович

Белорусская теннисистка победно стартовала на турнире в Москве.

Белоруска Александра Соснович первой вышла в 1/8 финала Moscow River Cup, обыграв шведку Юханну Ларссон со счетом 6:1, 6:3. Как сообщает «Прессбол», на пресс-конференции наша соотечественница заявила, что не против выиграть турнир и рассказала, что не нравится ей в Москве.

- Очень приятно было начинать турнир. Чувствовала себя хорошо, и у меня все получалось. И я очень довольна тем, что я сыграла именно так, как должна была сыграть против этой соперницы. Очень понравился удар справа, понравилась моя подача. Я сделала ноль двойных ошибок, что для меня удивительно.

- Что вы скажете об этом турнире?

- Видно, что организаторы хорошо постарались. Очень хорошо встретили, нет никаких проблем с транспортом. Единственное, что мне не нравится здесь, это влажность. Оказалось очень непривычно.

- Что скажете о составе участниц Moscow River Cup?

- Приличный турнир, плотный состав. Выиграть может любая. Не будем загадывать. Но я буду не против выиграть этот турнир.