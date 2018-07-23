10 направлений для путешествия, которые станут самыми популярными к 2025 году 2 23.07.2018, 17:40

Ченнаи, Индия

Популярность будут набирать страны Азии.

Портал о путешествиях TravelSupermarket решил узнать, какие города примут наибольшее количество туристов к 2025 году. Для составления списка были использованы данные компании Euromonitor, специализирующейся на исследованиях рынка, пишет «Вокруг света».

Судя по тенденциям последних лет, самым популярным travel-направлением будет столица Индонезии Джакарта. В 2017 году город посетило 3,6 млн путешественников, и если этот темп не снизится, к 2025-му ему стоит ожидать вдвое больше туристов – до 6,2 млн человек.

Несмотря на то, что самой горячей точкой на карте Индонезии по-прежнему остается Бали, у оживленной столицы есть один важный козырь: здесь сосредоточены народы и культуры со всех 17 000 островов страны.

В разных частях света популярные travel-направления, такие как Амстердам, Барселона, Венеция и даже Эверест, уже не справляются с постоянно растущим количеством посетителей. Поэтому страны пытаются развивать малоизвестные направления и курорты, чтобы привлечь внимание туристов.

Если вы хотите добраться до лучших мест раньше остальных, начинайте строить маршрут по Азии: 24 из 25 наиболее быстро растущих туристических мест расположены там. И многие из этих пунктов назначения находится в Индии. По прогнозам специалистов, к 2025 году чаще всего в соцсетях будут мелькать фотографии из Джайпура, Агры, Нью-Дели, Мумбая, Калькутты и Ченнаи.

Единственным местом за пределами Азии, которое попало в рейтинг, стал Каир. Турпоток в столицу Египта к 2025 году увеличится на целых 87%.

Топ-10 туристических направлений, которые станут наиболее популярными к 2025 году:

• Джакарта, Индонезия;

• Денпасар, Индонезия;

• Джайпур, Индия;

• Каир, Египет;

• Хошимин, Вьетнам;

• Ченнаи, Индия;

• Агра, Индия;

• Пхукет, Таиланд;

• Нью-Дели, Индия;

• Сием Рип, Камбоджа.