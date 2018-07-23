И тут в Москве зазвучал Гимн Украины... 2 Кирилл Сазонов

23.07.2018, 17:55

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Кирилл Сазонов

Спорт, эмоции зашкаливают.

Тотальные эмоции по результатам боя Усика в Москве отшумели. Фейсбук раскололся. Одни пишут - герой, бил врага на его же территории. Другие говорят о зраде, мол, чемпионат по футболу мы бойкотировали, а бокс, значит, смотрели. Где справедливость? Теперь я выскажусь уже без эмоций, хорошо?

Усик оказался в сложной ситуации. Отказаться от боя - потерять все. В том числе показать представителю РФ, что он боится встречи. Представляете, какой праздник пропаганды был бы в РФ. А если ехать - другой риск. Приехать и проиграть - тоже подарить врагу повод для праздника. Приехать и победить российского спортсмена украинцу в Москве - очень круто, но ведь это бокс и результат не предскажешь. А судьи в Москве могут быть не совсем объективны. "Могут быть" и "не совсем" это, конечно, я просто из вежливости сказал. Серьезный риск.

Усик решил на риск пойти, приехал и победил. И звучал в Москве Гимн Украины, как символ победы над Россией. Да, правосеки не шли парадом возле горящего Кремля, но все равно было круто. Так что нашему боксеру заслуженные аплодисменты. Победитель. Крапка.

Да, отдельно напишу про другой срач. По поводу поста Гройсмана с предложением дать Усику Героя Украины. Не вижу тут особого повода для нервов. Это были, думаю, просто эмоции. Когда радость от победы зашкаливает. Вы же можете поцеловать жену друга на футболе после гола любимой команды и не получить по морде? Спорт, эмоции зашкаливают. Украинцы сами определяют своих героев, а президент тут не при чем.

Кирилл Сазонов, "Фейсбук"