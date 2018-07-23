МИД Литвы советует судьям и прокурорам не ездить в страны-сателлиты РФ 1 23.07.2018, 18:59

1,376

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выступил с заявлением.

Литовские власти не советуют судьям и прокурорам выезжать в Россию и ее страны-сателлиты после того, как 23 июля Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против работников Генеральной прокуратуры и суда Литвы о привлечении к ответственности заведомо невиновного человека (ч. 2 ст. 299 УК РФ).

Речь идет о расследовании уголовного дела о событиях января 1991 года в Вильнюсе. Литовские правоохранители подозревают более 60 бывших военнослужащих Вооруженных сил СССР в совершении преступлений во время попытки властей СССР подавить массовые выступления сторонников независимости Литвы. Тогда в результате применения силы со стороны Советской армии погибли 14 гражданских лиц, около тысячи были ранены. С точки зрения СК России, советские солдаты выполняли свои должностные обязанности и действовали в соответствии с законодательством СССР.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что эти судьи и прокуроры не должны ездить в Россию и «сателлитные с ней страны».

«В Россию ездить опасно, поскольку они могут быть задержаны. Это касается и сателлитных с Россией стран. Это очевидная рекомендация», – цитируют Delfi Л.Линкявичюса. Конкретные страны, кроме России, в которых литовским должностным лицам может грозить опасность, министр при этом отказался назвать.

Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис назвал действия СК России попыткой оказать давление на литовское правосудие.

«Эти новости я могу расценивать только как попытку запугиванием уголовным преследованием повлиять на работу наших прокуроров и судей нашего государства. Это противоречит принципам правосудия, которыми руководствуются демократические правовые государства», – сказал Пашилис.

Председатель Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас называет это пародией на юстицию.

Генпрокуратура Литвы предлагает признать бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова виновным в преступлениях против человечности во время событий 13 января и предлагает наказать его пожизненным заключением. Пожизненное заключение также предлагается в качестве наказания и еще для пяти обвиняемых в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Еще 61 человека прокуроры просят наказать лишением свободы на разные сроки.

Отметим, что среди фигурантов дела о событиях в Вильнюсе в январе 1991 года и четверо белорусских военных. Среди них – генерал Владимир Усхопчик, один из основных обвиняемых. Он был командиром 107-й мотострелковой дивизии, которая 13 января 1991 начала штурм телебашни в Вильнюсе. Официальный Минск отказывается выдавать его правоохранительным органам Литвы.