Великий трэш XXI века 3 Антон Орехъ

23.07.2018, 19:13

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Антон Орехъ

Даже пропагандисту Киселеву ясно, что за повышение пенсионного возраста люди не проголосуют.

До сих пор все инициативы о референдумах под разными предлогами технично смывали в унитаз – то есть мочили в сортире. Власть вообще старается свести народное волеизъявление к минимуму. Сходили на выборы, проголосовали за Путина на 25-ый срок – и спасибо. Думу перевыбрали, не глядя – жмем руку. Но злоупотреблять походами к урнам с бумажками не стоит. А референдум про пенсии – это вообще ни к чему.

Уже же объяснил старший пропагандоид Киселев, что референдум про пенсии – это все равно что опрос о бесплатной раздаче колбасы, увеличении отпуска в два раза и зарплаты в три раза – мол, кто же откажется? По логике пропаганды, за повышение пенсионного возраста никто голосовать не станет — но повысить его все равно надо. По тем же причинам, по которым ваша зарплата не вырастет, отпуск не удлинится, а колбасу вы будете покупать все дороже, и будет эта колбаса все больше похожа на гуталин.

Но мне было бы любопытно посмотреть на такой референдум. Прежде всего, на формулировку вопроса. Русский язык тем и прекрасен, что в нем существуют ответы «Да, не хочу» и «Нет, не хочу». А потом же будет референдумная кампания. Когда тот же Киселев и все остальные будут круглые сутки показывать нам бабушек, прыгающих с парашютом в 90 лет и трясти сравнительными таблицами с 30-ми годами прошлого века. Но кульминацией станет подсчет голосов. Видите, даже Киселеву ясно, что за повышение люди не проголосуют. Совсем не проголосуют.

Соотношение будет бесконечно далеко от 50 на 50. Но власть не может проиграть на референдуме. Как и любые другие выборы, он проводится не для того, чтобы узнать мнение народа, а чтобы дать нужный результат. А чтобы дать результат, нужно будет своровать процентов 80 голосов как минимум. И мы поглядим, как вместо одних бюллетеней в урны начнут запихивать совсем другие. Как автобусы с дворниками и почтальонами станут колоннами кататься с участка на участок. В случае проведения пенсионного референдума, нас ждет Великий Трэш XXI века. И я хотел бы испытать эти острые ощущения.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»