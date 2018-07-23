«Роснефть» решила судиться с бывшим стратегическим партнером из США 4 23.07.2018, 19:48

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«Роснефть» решила судиться с американским нефтегазовым гигантом ExxonMobil.

"Роснефть" решила судиться с американским нефтегазовым гигантом ExxonMobil, который до марта 2018 года выполнял функции стратегического партнера российской компании, обеспечивая ее технологиями и оборудованием, в том числе для шельфовых и глубоководных проектов, передает finanz.ru.

Как сообщает ТАСС, "Роснефть" требует с американской компании 26,7 млрд рублей за "неосновательное обогащение" и проценты "за пользование чужими деньгами".

Иск, принятый Арбитражным судом Сахалинской области, адресован всем партнерам "Роснефти" по проекту "Сахалин-1", включающему три нефтегазовых месторождения в Охотском море.

Общая сумма претензий - 89,089 млрд рублей. Помимо Exxon, владеющей 30% "Сахалина-1", ответчиками выступают "дочка" японской SODECO, от которой "Роснефть" требует 26,7 млрд рублей, и индийская ONGC Videsh, у которой "Роснефть" намеревается отсудить 17,6 млрд рублей.

Одновременно "Роснефть" подала иски против собственных дочерних предприятий "Сахалинморнефтегаз-шельф" и "РН-Астра" на 17,8 млрд рублей.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев подтвердил факт подачи иска, отказавшись от дополнительных комментариев. Еxxon объявила, что "в курсе обращения в суд, не согласна с претензией и будет принимать меры к защите своих прав".

Иск был подан спустя 4 месяца после того, как Еxxon, работавшая в РФ с начала 2000х, а в 2012 заключившая с "Роснефтью" соглашение о стратегическом партнерстве, приняла решение из-за санкций полностью свернуть сотрудничество и выйти из совместных с "Роснефтью" компаний, которые были учреждены в 2013-14 гг.

Они получили лицензии на участки арктического шельфа в Карском и Чукотском морях, а также море Лаптевых общей площадью более 600 тысяч квадратных километров. Доля Exxon в СП составляла 33%, однако именно она должна была представить технологии для бурения и геологоразведки и профинасировать большую часть затрат, общая сумма которых оценивалась в 3,2 млрд долларов.

По такой же схеме были созданы СП для разработки шельфа Черного моря и трудноизвлекаемых запасов в Западной Сибири.

В Карском море в 2014 году Exxon и "Роснефть" пробурили скважину и открыли месторождение, названное "Победа". Однако из-за введенных санкций работы пришлось остановить.

Для их продолжения требовалась лицензия от Минфина США, которую Exxon пыталась получить с 2015 года. Компания ссылалась на то, что санкции ставят ее в невыгодное положение по отношению к европейским конкурентам: норвежская Statoil продолжала бурение в Баренцевом море, а итальянская Eni - в Черном, поскольку санкции ЕС, в отличие от американских, не распространялись на уже начатые проекты.

Но усилия были тщетны. Прошлым летом Exxon оштрафовали на 2 млн долларов за то, что компания подписала соглашение с Игорем Сечиным в 2014 году, когда тот уже находился в персональном санкционном списке.

Спустя четыре месяца США расширили санкции против нефтяного сектора России, запретив передавать технологии не только напрямую, но и через цепь посредников. Тогда же Exxon приняла решение оставить все совместные с "Роснефтью" проекты.

Выход из СП будет завершен в течение 2018 года, убыток составит около 200 млн долларов, сообщила Exxon в конце февраля.