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Сколько денег утекло на реконструкцию улиц Комсомольской и Революционной

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  • 23.07.2018, 20:04
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В результате летних ливней минские улицы превращались в реку.

В результате летних ливней в Минске улица Революционная, которую недавно реконструировали, несколько раз превращалась в реку, магазины и офисы в соседних зданиях заливало, фундаменты исторических зданий подтапливало, пишет «Радыё Свабода».

В социальных сетях минчане отмечали, что при довольно высоких ценах реконструкции (как видно из тендерных закупок) канализацию там сделали сомнительного качества, даже водосточных труб из домов не завели под землю.


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