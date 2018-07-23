Сколько денег утекло на реконструкцию улиц Комсомольской и Революционной 3 23.07.2018, 20:04

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В результате летних ливней минские улицы превращались в реку.

В результате летних ливней в Минске улица Революционная, которую недавно реконструировали, несколько раз превращалась в реку, магазины и офисы в соседних зданиях заливало, фундаменты исторических зданий подтапливало, пишет «Радыё Свабода».

В социальных сетях минчане отмечали, что при довольно высоких ценах реконструкции (как видно из тендерных закупок) канализацию там сделали сомнительного качества, даже водосточных труб из домов не завели под землю.