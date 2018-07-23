Минское «Динамо» заключило контракт с защитником сборной Грузии 23.07.2018, 20:20

Георгий Наваловский

Ряды минского «Динамо» пополнил Георгий Наваловский.

Ряды минского "Динамо" пополнил 32-летний защитник из Грузии — Георгий Наваловский, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Воспитанник тбилисского "Динамо" за свою достаточно продолжительную карьеру успел поиграть за клубы из Грузии, Азербайджана, Греции и России. Также Георгий является футболистом национальной сборной Грузии.

В сезоне 2017/2018 Наваловский выступал за российский "СКА-Хабаровск" и принял участие в 22-х матчах.