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У белорусского добровольца в Украине Василия Парфенкова умер отец

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  • 23.07.2018, 20:23
  • 1,356
Василий Парфенков

Сын не может приехать на похороны из-за угрозы ареста в Беларуси.

У Василия Парфенкова, члена волонтерского движения «Организация украинских националистов», от инсульта умер отец. Но из-за угрозы ареста в Беларуси за участие в военных действиях на Донбассе Василий не сможет приехать из Украины на похороны отца, передает «Радыё Свабода».

«У меня сегодня умер Папа. Я даже не смогу его провести в последний путь. Прошу молитвы. И всегда помните, что нет на свете людей, ближе Родителей. Покойся с миром, люблю тебя. Мы когда-то еще обязательно встретимся», - написал Василий Парфенков на своей странице в Facebook.

Ранее он рассказывал, что отец планировал приехать к нему в Киев.

«Но мы так и не увиделись», - сообщил Василий. У Василия в Минске остались мать и две сестры.

Василий Парфенков воевал на востоке Украины в составе волонтерского батальона ОУН, в сентябре 2015 году получил ранения, попав на минную «растяжку» под песком. После расформировании добровольческих батальонов он остался в Киеве и присоединился к волонтерскому движению «Организация украинских националистов». В прошлом году в декабре у него родилась дочь в гражданском браке с украинкой Аленой - они познакомилась в зоне боев на Донбассе, когда та работала военным тактическим медиком.

Отец Василия Петр Парфенков хорошо относился к деятельности сына в Украине.

Сайт Charter97.org выражает соболезнования белорусскому герою.


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