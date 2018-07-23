Билл Браудер: Моя основная задача – не ездить в страны, которые могли бы выдать меня Путину 23.07.2018, 20:36

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Билл Браудер

Фото: AFP

Глава фонда Hermitage Capital Билл Браудер заявил, что беспокоится за свою безопасность.

Об этом он заявил в интервью “Настоящему Времени”, полную версию которого смотрите и читайте во вторник.

"Владимир Путин, как вы знаете, хладнокровный убийца. Он несет ответственность за многие убийства в России, за смерти своих врагов за границей, за использование жутких военных способов для убийства невинных людей в Украине и в Сирии. Конечно, я не чувствую себя в безопасности", – сказал Браудер в интервью Настоящему Времени.

"Но с другой стороны, учитывая такую открытую неприязнь Владимира Путина к моей персоне, если со мной что-то случится, все будут знать, кто в этом виноват. Это Владимир Путин. И тогда без последствий не обойтись. Я думаю, что он считает, что лучший способ убить меня – это добиться моей экстрадиции в Россию, засунуть меня в российскую тюрьму, чтобы меня в ней и убили. Поэтому, моя основная задача на данный момент – не ездить в страны, которые могли бы выдать меня Путину", – добавил он.

19 июля президент США Дональд Трамп отказался от идеи допроса россиян по делу о вмешательстве Кремля в американские выборы в обмен на допрос российскими следователями граждан США по так называемому делу Браудера.

С таким предложением на переговорах в Хельсинки выступал президент России Владимир Путин.

Тогда Путин заявил, что глава фонда Hermitage Capital Билл Браудер похитил из России и перевел на финансирование кампании Хиллари Клинтон 400 $млн. Потом он попросил Генпрокуратуру исправить оговорку, что речь идет не о $400 млн, а о $400 тыс.

Браудер в статье для журнала Time отверг все обвинения в свою сторону.

"Последние обвинения в том, что я пожертвовал 400 миллионов долларов Хиллари Клинтон, настолько смехотворны и не правдивы, что это можно назвать бредом", – написал он.

Браудер – сооснователь фонда Hermitage Capital и много инвестировал в Россию в 90-е годы. Также он инициатор нескольких судебных дел в отношении российских монополий, ущемлявших права инвесторов, и главный инициатор и лоббист "Акта Магнитского" в США и других странах.

"Акт Магнитского" появился после того, как юрист Hermitage Capital Магнитский был арестован в России по сфабрикованному делу об уклонении от уплаты налогов и умер в московском СИЗО из-за того, что ему не оказывалась медицинская помощь. Акт запрещает въезд в страну высокопоставленным представителям российских силовых структур, причастным к смерти Магнитского, и налагает арест на их активы. Позже закон был расширен на более широкий круг лиц, замешанных в коррупции и нарушении прав человека.

В декабре прошлого года российский суд заочно приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы. Его признали виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму более 3 млрд рублей. Это уже второй приговор российского суда против Браудера, вынесенный заочно.

Путин обвинял Браудера в финансировании Демократической и Республиканской партий США и ссылался на то, что американский лоббист приговорен к девяти годам лишения свободы. Российский президент говорил, что в основе деятельности Браудера лежат "обыкновенный криминал, жульничество и воровство".