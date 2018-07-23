В Минске пилят старые деревья для парковки у ресторана 4 23.07.2018, 20:42

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Жители дома на Максима Танка требуют сохранить старые деревья и газон.

На месте зеленой зоны хотят сделать парковку, говорится в заявлении на petitions.by, передает citydog.by.

От Администрации Центрального района местные жители знают, что на первом этаже на Максима Танка, 4 появится заведение общественного питания. В ответе чиновников говорится о том, что вместе срубленной растительности будут компенсационные посадки: вместо 14 деревьев и 616-ти квадратных метров газона посадят 34 новых дерева. Правда, не факт что все они появятся именно в этом месте: их высадят на территории всего Центрального района.

– Нам не нужно высаживать деревья как компенсацию в другом районе, нам нужны наши деревья. Мы живем сейчас и хотим жить рядом с природой. На ветках деревьев живут птицы! Нам придется жить с закрытыми форточками, т.к. паркующиеся машины будут отправлять газами воздух прямо под окнами, – говорится в петиции в Мингорисполком.