В Македонии договорились разблокировать подготовку референдума о смене названия 23.07.2018, 20:55

Договоренность была достигнута на встрече лидеров четырех основных политических партий Македонии.

Основная оппозиционная партия Македонии VMRO DPMNE согласилась прекратить блокирование назначений членов Государственной избирательной комиссии в обмен на положение, которое гарантирует формирование технического правительства за 100 дней до предстоящих выборов.

Об этом сообщает eurointegration.com со ссылкой на Balkan Insight.

Договоренность была достигнута на встрече лидеров четырех основных политических партий, которая была посвящена блокированию подготовки референдума об историческом соглашении об изменении названия.

"Мы договорились остановить предложенную правительством процедуру для назначения членов комиссии путем изменения избирательного законодательства и вернуть старую процедуру", - заявил после встречи лидер VMRO DPMNE Христиан Мицковски.

VMRO DPMNE несколько недель блокировала работу парламентской комиссии по вопросам назначений, и поэтому на прошлой неделе правительство, возглавляемое социал-демократами, решило эту проблему, изменив избирательный закон.

Изменения, которые теперь будут отменены, были направлены на то, чтобы обойти парламентскую комиссию, возглавляемую оппозицией, и уменьшить парламентское большинство, необходимое для назначения членов комиссии.

"Мы приняли требование VMRO DPMNE о законодательных изменениях, которые позволят создать техническое правительство для организации всеобщих выборов", - заявил премьер-министр и Зоран Заев.

Однако, обе стороны еще должны согласовать ключевые детали предстоящего референдума, включая его дату, вопрос референдума и, возможно, самую важную тему - будет ли оппозиция, которая выступает против соглашения с Грецией, призывать своих сторонников принять участие в голосовании.