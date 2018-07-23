Брестчанину в Канаде сделали операцию, после которой он сбросил 63 килограмма 1 23.07.2018, 21:02

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46-летний предприниматель из Бреста и далее продолжает худеть.

Сергей Конопляник — 46-летний предприниматель из Бреста, но с 2005 года живет в Канаде в провинции Онтарио. Меньше года назад он перенес в Канаде операцию, в результате которой похудел на 63 кг, и процесс продолжается. Так что, возможно, со 155 кг он сбросит вес до 85 или даже до 80, пишет «Вечерний Брест».

«Давление доходило до 230»

— Опиши свое самочувствие до и после операции.

— «До» — это постоянная усталость, регулярная одышка, невозможность перемещаться на дальние расстояния, стойкое желание посидеть, а лучше полежать. Сахарный диабет, апноэ (остановки дыхания во сне), высокое давление. Верхнее значение доходило во время криза до 235, я попал в больницу, где было подозрение на инсульт. А обычно многие годы жил с параметрами 180 на 140. Жил, работал, вел активный образ жизни в меру своих возможностей. Энергии организма хватало на поддержание рутинной жизни, но не более того. Если требовалось сделать что-то по дому, это уже вело к особым энергетическим затратам, особенной концентрации, а после выполнения работы обязательно было полежать пару часиков. Отекали ноги, особенно в самолете, что доставляло крайние неудобства. …Когда у меня проверяли сердце, то определили, что оно «супернакачанное». И это вовсе не хорошо. Оно сильное, поскольку вынуждено выполнять огромный объем работы с моим организмом, но для общего состояния это плохо.

Сейчас все радикально поменялось, в первую очередь ощущаю прилив энергии. Диабет исчез (а до операции я сидел на подкожных инъекциях инсулина), даже таблетки от сахара не принимаю. По давлению — пью ежедневно одну таблетку вместо трех, как раньше, и держу 120 на 80 стабильно, хоть в космос лети. Естественно, к этому пришел не одномоментно, а постепенно, с потерей веса.

— Сколько прошло с момента операции?

— Десять месяцев.

— А решение о ее проведении ты принимал за сколько времени?

— Года за два.

— Что заставило?

— Наш семейный врач. У него был опыт, двоих пациентов он уже направлял на это мероприятие, они довольны результатами. И порекомендовал мне последовать примеру. Но решиться было нелегко. Все-таки я всю жизнь был полный, и это была моя «зона комфорта». Предстояло осознать, что с комфортом такого рода будет покончено раз и навсегда. Но и процесс подготовки к операции очень длительный, так что в какой-то момент я даже засомневался и подумывал поехать в Мексику, заплатить деньги, но прооперироваться сразу, раз — и все. К счастью, не рискнул и правильно сделал. Подготовка на то и дается, чтобы пройти все ее стадии, иначе впоследствии, после операции, будут проблемы.

Как это было у меня? Во-первых, для операции необходимо получить согласие трех специалистов: терапевта, психолога и диетолога. В нашем городе (Лондон, провинция Онтарио) таких операций не делают, ближайшая клиника по этому профилю находится в 200 километрах в городе Виндзор. За два года перед операцией я ездил туда на приемы раз семь к вот этим вот специалистам.

Переваривать знания, а не пищу

— Показанием к операции является возможность сбросить как минимум 100 фунтов, то есть около 50 кг. К примеру, если хочешь сбросить 40 кг и достигнуть оптимального веса для своего роста, то тебя не возьмут: пытайся своими силами. Ну, а у меня выходило даже больше: уже ушло 63 кг, и есть куда худеть. На первой встрече мне вкратце рассказали мою дальнейшую судьбу: что и как будет сделано, к каким последствиям приведет, каких усилий от меня потребует. Задача, к примеру, терапевта состоит в том, чтобы вывести твой организм в стабильное контролируемое состояние. Берутся под контроль давление и сахар. Назначения моего семейного врача были пересмотрены по результатам срезов суточного состояния, сделаны новые. Проверяется наличие в организме витаминов, микроэлементов. У меня, например, была нехватка витамина Д. И настолько серьезная, что я принимал дважды в неделю дозы по 50 тысяч единиц витамина Д, это невероятная цифра. Нормальная доза человека в наших широтах — 1000 в день, то есть 7000 в неделю. А я был вынужден восполнять 100-тысячными дозами в неделю! Затем перешел на дозу 5000 в день, затем на 1000, все это по результатам анализов, разумеется.

За два с половиной месяца до операции меня перевели на инсулиновые инъекции в связи с диабетом.

Еще один момент — борьба с бактерией Хеликобактер Пилори, которая провоцирует язвы и рак. Ее присутствие не ощущается, выявить его могут только серьезные анализы на специальные маркеры. До операции обязательно ее вытравить, это достигается курсом приема очень серьезных антибиотиков, которые просто выворачивают организм наизнанку. Мне пришлось пройти два курса, так как одним курсом не справились. Но в конце концов вытравили и эту бактерию. Заключительное исследование проводится спустя 30 дней после завершения приема антибиотиков. Медики исследуют выдыхаемый воздух с помощью дыхательного теста — воздушного шарика, который надуваешь.

Необходим полный отказ от алкоголя, никотина, кофеина, газированных напитков. Это уже работа психолога с тобой и твоим окружением, с тем чтобы ты смог поменять свой стиль жизни. Меняем волевым порядком привычки питания: не наедаться до отвала дважды в день, а принимать пищу пять-шесть раз в день по чуть-чуть. Не запивать еду — либо есть, либо пить. Причем пить не менее 2 л воды в день.

Диетолог дает в первую очередь знания о продуктах, есть специальная брошюра канадского Министерства здравоохранения, где расписаны специальные типы еды и их сочетаемость. Прослушав лекцию, отправляешься домой «переваривать» полученные знания, а спустя некоторое время диетолог проводит с тобой беседу, на которой выясняет, насколько ты усвоил знания. Пациента учат правильно читать этикетки на продуктах питания в магазине — на что обращать внимание, какие позиции особенно важны (это в первую очередь сахар и жиры).

Широкие кресла — элемент «зоны комфорта»

— В ходе всех этих мероприятий происходит само по себе сбрасывание веса, у меня ушло около 3 кг. Задача-минимум — стабилизация набора веса, то есть прекратить его набирать. При каждом визите в клинику первым делом происходит взвешивание, и если фиксируется набор веса, то тебе грозят исключением из программы за безответственное отношение. Как, кстати, и за другие нарушения. Но при этом к тебе относятся максимально лояльно, так как есть понимание, что все — люди, что ломка стиля жизни — это очень непросто. И до, и после операции всякий пациент имеет возможность позвонить в любое время любому специалисту для телефонной консультации (относительно физического или психологического состояния, либо по поводу того или иного продукта). Одна деталь: в той клинике в Виндзоре не найдешь стульев узких, как в этом кафе. Минимум в два раза шире, так что я со своими 155 килограммами визуально ощущал себя нормально. Хоть мои килограммы, конечно, это не предел, были такие мужчины и женщины, которые не могли самостоятельно передвигаться из-за веса. Кстати, две трети пациентов — женского пола, увы.

— Не проще им пройти липосакцию?

— Да нет, не проще. По моим данным, липосакция вообще не очень здоровая операция. Посмотрите в ютьюбе съемки. Все внутренности, которые достают, облеплены желтым, неприятно выглядящим жиром. Да, жир из-под кожи можно удалить, но что делать с жиром вокруг всех внутренних органов? Тут липосакция не поможет.

…После выполнения подготовительного этапа программы нужно было выбрать клинику, где непосредственно проведут вмешательство, так как в Виндзоре не хватает операционных. Выбирали между Торонто и Гуэлфом. Я выбрал Гуэлф, который географически ближе. Городок небольшой, тысяч 100 человек, но там делают такие операции. Туда ушли мои документы, спустя месяц последовал звонок, и были назначены три приема: у абдоминального доктора (специалиста по органам брюшной полости), хирурга и анестезиолога (операция идет под общим наркозом). Специалист опять-таки произвел переназначения по инсулину и др., научил меня контролировать этот процесс.

Хирург рассказывает и показывает все в деталях: дескать, здесь я тебе сделаю дырочку, здесь разрезик и т.п. Здесь буду стоять я, здесь будет стоять мой ассистент, моя правая рука будет здесь, левая — здесь… У него в блокнотике записаны все пациенты и их случаи. На тот момент у него в послужном списке было 1068 таких операций за 10 лет, то есть он делает более 100 подобных операций в год.

После этого ты в предоперационной группе ждешь даты операции, у меня она прошла 30 августа 2017 года.

— Боялся предстоящего?

— Нет, наоборот, очень хотел, ждал операции, как спасения. Психологическая подготовка настолько хорошая, что волнения не было вообще. Больше волновались жена и дети. Самое трудное время: две недели перед операцией. Верхняя часть желудка, на которой проводят вмешательство, закрыта спереди печенью. Чтобы получить лучший доступ, ставят задачу уменьшить печень с помощью обезжиренного питания, а также очистить весь желудочно-кишечный тракт. Поэтому пациента переводят на белковые коктейли. Принимаешь только их. И это единственная статья расходов по операции, двухнедельный курс этих коктейлей стоит около 200 долларов. (В Канаде все, что касается здоровья, бесплатно, кроме таблеток, разумеется. Да, возможно, придется долго ждать, но в итоге ты попадешь к нужному специалисту и получишь помощь за счет государства. Невмоготу ждать — езжай через границу в США и делай быстро, но за хорошие деньги.) И вот на этих коктейлях и воде я включил всю свою концентрацию воли, когда сталкивался с ощущением зверского голода и был близок к тому, чтобы послать всех подальше с их операциями, зато ты, грубо говоря, пожрешь. Это самый критичный момент. К счастью, я его миновал.

— Мне понятно, что, если б ты не говорил на английском или французском, тебе такую операцию не провели бы — с учетом объема информации, которой ты обмениваешься с врачами?

— Ну или нужен был бы переводчик. Даже я, прожив 13 лет в Канаде, понимаю не все нюансы. У жены Натальи уровень английского выше, и она мне много переводила. Равно и передать мои ощущения врачам удавалось не всегда без помощи. Это не трудности, но некоторые неудобства. По закону ты можешь получать медицинскую помощь на одном из двух государственных языков — английском или французском — по твоему требованию. Так что, если бы встала необходимость, я мог затребовать себе франкоговорящего специалиста или французский перевод, опять-таки за счет государства. И они обязаны его предоставить.

…30 августа нужно было прибыть в клинику к 8 часам утра, а на 10 была назначена операция. На руку мне надели браслет со штрихкодом, который выдается каждому пациенту. Такой же наклеили на все мои бумаги. Потом переодели меня в накидку. Ближе к 10 явилась медсестра с каталкой. Я изъявил желание дойти до операционной своими ногами, и мы пошли.

«Один на один с багажом знаний»

— Меня ввезли в операционную, медсестры приятные и дружелюбные, мы очень мило побеседовали. Одна медсестра опрометчиво сказала «Белораша» или «Белорашн». А мне как раз уже маску положили на лицо. Я поднимаю руку, маску снимают, и я говорю: не «Белорашн», а «Беларусиан», и наша страна называется «Беларусь», а не «Белораша». Медсестра тут же извинилась, я ей говорю: все нормально, вы не знали, и многие не знают, но я должен был это сказать! Маску наложили опять, и пришел в себя уже в палате в отделении, рядом была моя семья — жена и две дочки. Пока шла операция, они находились в комнате ожидания, где на экран выводятся сведения о пациентах: кто из них где, на каком этапе, у кого операция идет, у кого закончилась. Как о посылках на почте!

Операция длилась около двух часов, затем я долго выходил из анестезии. Никаких отрицательных ощущений, только сонливость. Родные со мной посидели часа два, потом поехали домой в Лондон, потому что собеседник я был никакой, периодически вырубался. Окончательно пришел в себя часам к шести вечера. Стал ходить по отделению с капельницей в руках. Никаких повязок не накладывали, заклеили разрезы пластырем. Расхаживаться — указание врачей. Не так, как, помню, после аппендицита мне сказали в Бресте лежать на спине три дня. Тогда чуть с ума не сошел.

…В палате у нас было четыре человека, все кровати отделены шторками, как, может быть, видел в фильмах. Возле твоей кровати вся необходимая аппаратура, твои лекарства, расходники, перчатки для персонала. Не надо бегать медсестрам на пост, как у нас, за каждой банкой физраствора. Тут же стоит передвижная установка для измерения давления, еще замеряют кислород в крови с помощью цвета крови на просвет. Если кислород падает, эта штука начинает гудеть, медсестры прибегают, дают трубки в нос, поддувают туда кислород. Каждые шесть часов у меня меряли сахар. В понедельник сделали операцию, в четверг с утра отправили домой. Ты предоставлен сам себе, у тебя есть багаж знаний, есть поддержка на телефоне, если что, но в принципе — дальше дело твое.

И после этого начинается работа по восстановлению, которая не отнимает больших физических сил, но требует полного понимания происходящего процесса. Она уже в том, что еды ты на первых порах не получаешь, только питье. Еще на этапе подготовки к операции я получил брошюры с подробным описанием этапов восстановления и рекомендациями по питанию. Четыре недели принимаешь только жидкости. Первую неделю — только прозрачные жидкости, то есть исключаются молоко, соки и др. Затем допускаются жидкости непрозрачные, разбавленные соки и др. Также предписание — ходить не менее получаса в день.

— Тяжело было ходить полчаса?

— Да ты что! Я на энтузиазме, у меня новая жизнь! То, чего я ждал, свершилось! Да, вес поначалу никуда не делся, его надо носить, но не было дополнительной тяжести послеоперационной. В субботу мы с семьей пошли гулять, забрели на горнолыжный курорт по соседству, слегка заблудились и блуждали аж полтора часа, что раньше для меня было бы достаточно сложно. А после операции — да, я устал, но я это осилил, что уже маленькая победа.

Год на потерю веса

-…Спустя четыре недели после операции начинается переход на твердую пищу в мягкой консистенции — каши, пюре. И так два месяца. Мясо не допускается, в отличие от рыбы. И очень много белков. Я записывал все, что ем, и вел подсчет потребленных белков по специальным таблицам. Их надо было довести до 40 г в день. Идеальный продукт, согласно рекомендациям Минздрава Канады, это куриное яйцо, в нем самое высокое соотношение содержания белка и калорийности. Желтки, кстати, тоже ел, потому что и жиры необходимы организму… Кстати, мой желудок после операции по объему стал равен именно куриному яйцу. В течение года он должен стать равен бейсбольному мячу, а потом — стоп… Вареная картошка с 1-процентной сметаной мне показалась самой вкусной едой в мире. Это было невероятно! Хотя по прошествии времени я перешел на 5-процентную сметану и стал думать про 1% — как это можно было есть? Переход на второй этап питания в общем и целом состоял в определении того, что твой желудок готов и в состоянии воспринимать. Никто не знает, какая часть желудка за что отвечает. Даже в больнице, когда мне назначали таблетки от давления, доктор сказал: мы посмотрим, будет ли эта таблетка усваиваться, будет ли она работать. Если нет, поменяем. То же с едой. Ты должен приучить желудок к новой еде. И делается это по принципу «один новый продукт за один раз».

Все продукты, по методике Минздрава Канады, делятся на четыре группы: две белковые (первая — мясо, рыба, яйца, вторая — молоко, молочные продукты), углеводы (хлебобулочные, каши и др.) и небелковые (овощи, фрукты). На прием пищи берешь любые три продукта из любых разных групп, на перекус — один продукт белковый, один небелковый, с соответствующей разграммовкой. На практике это выглядит так: сегодня пробуем вареную морковку. Поел и следишь, как твой желудок на новую пищу реагирует. Если нормально, то в следующий прием пищи пробуешь морковку, например, с сыром. Морковка — старый продукт, сыр — новый. И вот так постепенно добавляешь один новый продукт с каждым приемом пищи. Мой организм почему-то не воспринял свеклу, хотя я ее страшно люблю и хочу. Но — нет.

…Год отводится на потерю веса (у меня еще два месяца впереди) и год — на поддержание (восстановление). Нет задачи войти в какой-то лимит по килограммам, но зато подсчитывается индекс массы тела, и в какой-то показатель надо «воткнуться». Я сам себе установил ориентир в 80 кг, но мне медсестра сказала, что это слишком круто: может, 90 хватит? Сошлись на 85.

…Итак, два месяца ты занимаешь свой организм привыканием к разной еде. Все продукты рекомендованы обезжиренные. Говорили, что сахар и жиры организм вообще не будет воспринимать. Сало я пробовал — все он воспринимает! Не шмат сала, но пару кусочков.

С четвертого месяца можно добавлять в рацион курицу и индюшку. Утка не рекомендуется, так как она жирная и сухая. Что касается курицы, то наиболее приемлемым и здоровым вариантом считаются грудки, но поскольку они очень сухие, а я из-за маленького объема желудка не могу одновременно есть и пить (прекращаю пить за полчаса до еды и начинаю через полчаса после приема пищи), то я перешел на бедра, хоть они менее полезные, но влажные. Были трудности с привыканием, но я был к ним готов, поскольку это процесс, и его этапы я воспринимал как должное.

Затем три месяца — ешь все, кроме красного мяса, а спустя полгода после операции — нет никаких ограничений по еде, кроме объема.

— А не хочется время от времени закинуть кусок пиццы или бургер?

— Я ем, если мне надо. Правда, целый бургер в меня не поместится, только четверть. В состоянии сильного голода — половина. Есть надо медленно, всё сразу не войдет. Например, в Бресте за столом приходится проводить три-четыре часа. Я съем кусочек — посижу, съем помидорку — посижу. То есть ем постоянно, но по чуть-чуть. На еду в нормальном состоянии уходит у меня минут 40, то есть это не темп вашего бизнес-ланча — 20 минут и на выход. Питаюсь пять-шесть раз в день, желательно по часам, но в поездках это не всегда получается. Я знаю набор своих продуктов и, отправляясь, например, в Штаты в командировку, беру с собой контейнер-кулер, половину его содержимого потом привожу назад, но это дань разнообразию: кто знает, чего мне захочется?

К сожалению, здесь не бывает менее 35% жира в сыре. А в Канаде продают 20-процентные сыры, и это верхняя граница рекомендованной мне нормы. Майонез — «лайт». И вообще, вкусовые предпочтения ощутимо меняются. Если раньше мне нужно было навернуть картошки с мясом и помидорами, то теперь съедаю полкартошины, меньше 100 г мяса и полпомидорки — вот это моя еда, которой хватает на три часа с лихвой. На перекус — 70−100 г творога и ягоды, может быть, сыр. На обед — супчик, желательно пустой, с кусочком хлеба. И так далее. Можно и колбасы, и мяса копченого. Но — понемногу и с учетом сочетаемости продуктов. Если бы я так питался с детства, то не было бы и необходимости в операции. Впрочем, хирургическое вмешательство — это и прекрасный предлог, и большой запас времени, чтобы пересмотреть свою культуру питания. Приучаешься есть по чуть-чуть и часто. Перестраиваешь голову. Вплоть до того, что дома были раньше большие широкие тарелки. А сейчас на стол мне подают блюдечки с небольшой порцией. Они кажутся полными и не так смущают.

— Любой алкоголик, бросающий пить, боится сорваться: где рюмка, там и две, и т.д. Нет страха такого рода?

— Нет страха как фобии. Есть желание не вернуться в прошлую жизнь. Поэтому стараюсь четко контролировать происходящее с моим организмом и не выходить за рамки. Потому что операция эта — невозвращаемая. Растянуть желудок по новой можно. Но потом с ним сделать ничего нельзя: все, что допустимо, уже отрезано. И я не хочу испытывать это на себе. С учетом моего теперешнего прекрасного самочувствия. Хотя есть нюансы: возможно, потребуется пластика кожи, нужно работать в фитнес-зале — разрабатывать мышцы, вырабатывать новую походку, поскольку сместился центр тяжести… Сейчас ограничений по физической нагрузке нет.

— Что из недоступного прежде вдруг стало по плечу?

— Собираюсь пойти и полетать на параплане. Раньше меня мог поднять только тандем, а теперь могу поучиться на одинарном. Внес предоплату за щенка немецкой овчарки: всю жизнь мечтал иметь собаку, но ее активность меня когда-то пугала. А еще в доме есть две кошки.

— Что семейный врач?

— Обрадовался, когда увидел результат. Попросил фото, чтоб показывать другим потенциальным пациентам. Мне тоже показывали фото предшественников. И я лично знакомился с теми, кто перенес подобные операции, включая мужчину в возрасте за 70.

…После операции приемы у доктора у меня расписаны: месяц, три, шесть, год и далее каждый год до истечения пяти лет. О скорости сбрасывания веса. Сначала уходил примерно килограмм в день. Фактически можно было обновлять гардероб каждые две недели. Сейчас на мне пятые штаны с момента операции. И будут, видимо, шестые. Я носил до операции размер 54−56, сейчас — 34. Можно было и больше пар поменять, но все-таки как-то жалко покупать штаны на пару дней носки. Размер ноги не изменился, но так как ушла отечность, то некоторая обувь, которая была мне впритирку в подъеме, сейчас очень удачно носится. Очень приятно, конечно, ходить и покупать одежду не в магазинах Big&Tall (в наших реалиях — «Богатырь»). Во-первых, и выбор больше в других магазинах, во-вторых, и цены ниже. В магазинах для полных штаны — за 50 долларов, а в обычных — за 20. Рубашка — за 25. Экономия! Можно и в супермаркете купить совсем по дешевке. Видя, что падение веса замедлилось, накупил себе рубашек штук десять. Штаны пока жду. Теряю в настоящее время примерно килограмм в неделю. Это зависит от образа жизни, режима дня и от активности. В свое время на две недели застрял на 108 килограммах. Все делаю правильно, а вес почему-то не уходит. Полные люди знают, как это бывает. Но это, как мне объяснили, не страшно, а нормально. Как и вечерний жор, который, бывает раз в месяц, нападает внезапно: ходишь мимо холодильника и волей-неволей что-то цепляешь. Мне сказали: все мы люди, не переживай, не карай себя за это. Такое бывает, и плохого в этом ничего нет. Это норма, которую просто нужно взять под контроль, со временем все отпадет. Твоя прошлая жизнь тебя придерживает, сегодня ты дал слабинку, но ничего страшного.

Резюме

— Тот, кто решился на эту операцию, должен осознать несколько ключевых моментов. Просто отрезать кусок желудка — это ни о чем, на сто процентов все вернется обратно. Нужно готовиться физически, ввести организм в стабильное состояние, и психологически: быть готовым к изменению своего стиля жизни, стиля питания. Почитать литературу, поговорить с теми, кто уже через такую операцию прошел. И сделать выводы.

А как в Бресте?

— Бариатрическая хирургия — одна из самых быстроразвивающихся отраслей медицины, поскольку наличие избыточной массы тела как у взрослых, так и у детей стало признаваться существенной угрозой здоровью, — рассказал «Вечернему Бресту» торакальный хирург высшей категории Брестской областной больницы Геннадий Журбенко. — Ситуация, описываемая в статье, с увеличением веса более чем на 60 килограммов относится к морбидному ожирению и встречается редко, примерно в 5−7% случаев.

Такие расстройства обмена веществ приводят к повышению уровня холестерина и глюкозы в крови, росту артериального давления, нарушению гормонального статуса у женщин, болям в суставах, ишемической болезни сердца, что в значительной степени снижает качество жизни, умственную и физическую работоспособность. У таких пациентов важное значение имеет не лечение вышеперечисленных симптомов, а мероприятия по ликвидации первопричины заболевания, то есть избыточной массы тела.

Решающим фактором в достижении положительного результата является мотивация самого пациента на необходимость кардинального изменения образа жизни, режима питания, пищевых пристрастий, увеличения двигательной активности и снижения суточной калорийности пищи. Хирургические методы коррекции применяются с целью более эффективного снижения веса и длительной его стабилизации.

В Брестской областной больнице бариатрические вмешательства выполняются с 2013 года. Сформирована врачебная рабочая группа, включающая специалистов в области эндокринологии, кардиологии и хирургии. В зависимости от метода лечения госпитализация производится в отделение торакальной хирургии или первое хирургическое отделение.