У Кремля нет вразумительных ответов Игорь Мурзин, Blogspot.ru

23.07.2018, 21:11

1,446

Неутешительные выводы Daily Mail об отравлении Скрипалей.

Я уже пару дней даю в своем ФБ ссылку, на тексты (раз) и (два) от Daily Mail, в которых я считаю, без преувеличения представлены просто-таки сенсационные результаты расследования отравления семьи Скрипалей. Но это был вариант на английском, а сейчас я обнаружил в инете более менее нормальный перевод на русский, хотя и тоже не совсем корректный. И где главные ключевые моменты расследования были недостаточно четко акцентированы. Почему ниже, я привожу перевод этой статьи от Newsader, а в довесок предлагаю свои соображения, что же сенсационного там обнаружилось.

В частности касательно происхождения исполнителей отравления, что они именно относятся к ГРУ, то Daily Mail на самом деле пишет об этом так:

"Numerous security sources say the hit squad was probably made up of existing or former GRU agents not known to MI6 who may even have followed Yulia from Moscow to London on March 3."

что в переводе означает,

"многочисленные источники из сфер охраны и безопасности, говорят, что вероятно операцию проводили действующие либо отставные сотрудники ГРУ, неизвестные ранее разведке МИ6 и которые могли следовать за Юлией от Москвы в Лондон 3 марта".

Или иными словами, разведка МИ6 дает нам понять, что список бывшего и действующего состава сотрудников ГРУ им известен и все указывает на то, что "по повадкам" операцию организовали именно они, но тем не менее, вот этих людей, что конкретно засветились на видео - они не знают.

Тогда как я полагаю, что данный вывод - это заблуждение МИ6, кто похоже сильно отстали от жизни, поскольку еще в тексте по убийству Немцова я обращал внимание на новое спецподразделение ССО (Силы Специальных Операций) что согласно их устава и предназначения, как указано в Википедии, выполняют следующие задачи как внутри страны, так и за ее пределами:

"разведывательно-диверсионные, подрывные, контртеррористические, контрдиверсионные, контрразведывательные, партизанские, антипартизанские и другие действия..."

и потому в такого рода операциях по уничтожению врага в том числе в Лондоне должны были участвовать как раз они. Более того, я напомню, что указом президента Путина от 26 февраля 2015 года, день рождения этого силового подразделения отмечается 27 февраля 2015 года, т.е. в день убийства Немцова. При этом нетрудно заметить, что операция по убийству (отравлению) Скрипалей, тоже максимально приближена к этой дате и что на мой взгляд, явно указывает, что данная операция была задумана какпоказательно-тренировочная акция и специально была приурочена к очередной 3-й годовщине ССО, что отмечалась 27 февраля 2018 года.

И второй отрывок из расследования самый сенсационный, из которого вытекает, что

"Spooks also know the 'fresh identities' used to get back to Russia after cross-referencing their passport aliases with the commercial flight's manifest."

"Про отравителей также известно, что они отправились обратно в Россию со "свежими удостоверениями личности", что обнаружилось после кросс-сверок их паспортов с подставными именами, со списком пассажиров коммерческого рейса".

Что дословно означает, что отравители прибыли в Лондон обычным рейсом аэрофлота по одним документам, а улетели обратно чартером ("commercial flight") по другим и в данном контексте "passport aliases" переводится как паспорт с подставным, ненастоящим именем, а не "под псевдонимами" как ошибочно переведено в тексте Newsader.

И вот эта новость является уже полной катастрофой для Путина, почему у Кремля и случилась форменная истерика по этому поводу, когда 30 марта этот же самолет прилетел обратно в Лондон и англичане устроили на нем обыск. Поскольку это означало, что англичане знают, что за люди в нем бежали после отравления Скрипалей 5-го марта и кто чуть ранее отправили домой донесение, что "посылка доставлена" и команда "совершила успешный выход".

Ибо в России никто и в мыслях не мог себе представить, чтобы отравители, кто прилетели в Лондон возможно под своими собственными именами, а на следующий день улетели обратно из другого аэропорта под другими именами и с другими документами (и что ранее наверняка делалось миллион раз и всегда прокатывало) то вот сейчас, в связи с новыми технологиями распознавания лиц, оказалось, что такой трюк больше не проходит и убийц и террористов путешествующих подобным образом можно вычислить!!! Или иными словами, чекисты планируя операцию были уверены, что глупые англосаксы конечно ринутся перепроверять всех тех, кто в день убийства прилетал и улетал на несколько часиков из России и разумеется никого не найдут, а оно вона как получилось... нашли!

И теперь что прикажете с этим делать? Обратите внимание, англичане не говорят, что отравители при вылете использовали поддельный паспорт ("false passport") а наоборот указывают о 'fresh identities' отравителей и что во втором случае, у них был"passport aliases", т.е. тоже настоящий, но свеженький.... выписанный на другое имя.

А это примерно то же самое, как если бы Луговой улетел в Лондон под своей фамилией, а вернулся под фамилией Сидоров. Ну и если ты Литвиненко не травил, то нафига тебе было по другому паспорту возвращаться? И вообще, кто тебе его сделал? Скажешь не гэбуха? И после этого ты хочешь сказать, что Россия в этом не замешана и не осуществляет поддержку террора по всему миру на государственном уровне? И т.д. и т.п., вопросов похожих, вылезают тысячи и никто не знает, что на них ответить!

И вот то, что у Кремля нет и не может быть никаких вразумительных ответов, говорит их гробовое молчание о вскрывшейся и озвученной Daily Mail грандиозной подставе, а также тот факт, как официальные СМИ вынуждены коряво переводить ту же текстовку, что я привел выше. Вот например как переводит ее "уважаемый" РБК, цитируя все тот же источник CNN:

"Правоохранительные органы установили, что Великобританию двое подозреваемых покинули на борту коммерческого авиарейса под псевдонимами. При этом место назначения, куда они отправились, источник не уточнил. Также неизвестно, были ли предполагаемые агенты россиянами".

Вы чего-нибудь поняли, что они хотели сказать? Лично я нет.

А теперь кто еще не читал, вот сам материал Daily Mail в изложении Newsader:

Daily Mail изложила самую полную на данный момент картину того, как Россия провела одну из самых дерзких враждебных операций современности против Соединенного Королевства — страны НАТО. То, что впоследствии в Лондоне назвали химической атакой против Великобритании, длилось в общей сложности 30 часов. Ее осуществили сотрудники российской военной разведки, которые специализируются на убийствах предателей за рубежом, говорится в материале.

Группа, состоявшая как минимум из четырех бывших либо действующих сотрудников спецслужб, направилась в Солсбери для того, чтобы убить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Двое российских разведчиков должны были применить нервно-паралитический яд "Новичок" и еще двое следовали за ними в качестве резервной силы. Ни один из этих киллеров не был известен MI-6 ни в качестве агентов спецслужб, ни в роли участников криминальной хроники.

В полиции считают, что они могли проследовать за Юлией из Москвы в Лондон 3 марта, то есть накануне преступления.

Убийцы пронесли яд во флаконе с духами и после использования избавились от него, выбросив в парке под названием "Сады королевы Елизаветы", где 4 месяца спустя его случайно обнаружили Дон Стёрджесс и Чарли Роули.

После завершения операции киллеры покинули страну, вылетев 5 марта из аэропорта Хитроу в Москву рейсом "Аэрофлота". Это произошло чуть более чем через сутки после прилета. В этот же день британские военные на Кипре перехватили зашифрованное сообщение в Москву — о том, что "посылка доставлена", и что команда "успешно отошла от цели".

Самолет, доставивший убийц на родину, 30 марта был задержан в Лондоне для досмотра. Британские власти сослались на рутинную проверку, однако в действительности они тщательно изучали лайнер на наличие следов, которые могли оставить преступники. Обыск настолько обеспокоил российскую сторону, что лондонское посольство России направило в Хитроу дипломатов.

Следователи воспользовались технологией распознавания лиц и данными с камер наблюдения. Внимательно изучив 4 тысячи часов видеозаписей, сделанных в Солсбери и британских аэропортах, они, наконец, идентифицировали шпионов: по данным правоохранителей, те покинули страну под псевдонимами. Теперь эти люди разыскиваются по уголовному делу, связанному с покушением на жизни Скрипалей и убийством Дон Стёрджесс, которая, как известно, скончалась через несколько дней после того, как воспользовалась злополучным флаконом.

Сейчас парк, где была обнаружена бутыль, осматривают военные специалисты в костюмах химзащиты, а также полицейские в обычной форме: в разных частях указанного района — разный риск контакта с "Новичком", потому различаются и меры защиты для разных специалистов, объясняет издание. Органы правопорядка изучают в том числе общественные туалеты на предмет наличия там яда.

Как сообщалось ранее, в числе убийц была женщина: именно она должна была сыграть ключевую роль в этой операции, учитывая, что орудием преступления была парфюмерия.

Газета приводит высказывание человека из среды российских спецслужб, который сказал, что выйти из состава ГРУ крайне сложно, а ренегатство "зверски" карается.

Ранее британские СМИ называли имя главного предполагаемого отравителя экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Им оказался 54-летний экс-сотрудник ФСБ, использовавший кодовое имя "Гордон" (Gordon) и псевдоним Михаилс Савицкис, а также еще два фальшивых имени. Именно он, как считают в полиции, возглавлял группу, причастную к химатаке в Солсбери. Его псевдоним полицейские выяснили в ходе пятичасового допроса перебежавшего сотрудника ФСБ Бориса Карпичкова, который сам ранее подвергся атаке неизвестным химикатом.

Отмечалось, что "Новичок" был нанесен на дверную ручку дома, где жил Скрипаль. Российские спецслужбы наблюдали за передвижениями Скрипаля в течение двух недель и решили совершить нападение в воскресенье, чтобы избежать возможности того, что к дверной ручке притронется почтальон или кто-либо еще. По данным следствия, Сергей и Юлия ушли из дома в 9.15 утра и ненадолго вернулись домой около 11.30, что позволило сделать следующий вывод: дверную ручку обрабатывали "Новичком" днем — уже после того, как Скрипали покинули жилище утром. Сергей Скрипаль был отравлен в момент открывания двери, в то время как его дочь, по всей видимости, прикоснулась к ручке уже после него: поскольку большая часть отравляющего вещества уже оказалась на руках ее отца, степень поражения Юлии, которая в итоге поправилась быстрее своего родителя, оказалась меньше.

По мнению британских разведчиков, российские спецслужбы следили за Скрипалями по меньшей мере с 2013 года, когда аккаунты электронной почты, принадлежащие Юлии, были взломаны киберспециалистами ГРУ.

Скрипалям удалось выжить благодаря вовремя оказанной медицинской помощи, Роули был накануне выписан из больницы в Солсбери, а 44-летняя многодетная мать Стёрджес погибла через несколько дней после контакта с нервно-паралитическим ядом "Новичок". Британская сторона обвинила Москву в убийстве гражданина Соединенного Королевства. Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила о том, что Москва совершила нападение на ее страну. В знак солидарности с Лондоном почти 30 стран выслали более 150 российских дипломатов. Кремль, однако, продолжает настаивать на своей невиновности.

Игорь Мурзин, Blogspot.ru