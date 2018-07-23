Белорусский автобус Ecolines съехал в кювет в Украине.

В Facebook появилась информация о ДТП с участием белорусского автобуса. В Украине автобус Ecolines с пассажирами съехал в кювет. По предварительной информации, никто не пострадал.

ДТП в Украине

— Съезд в кювет поутру бодрит лучше кофе. Спасибо, что без жертв, Ecolines, — написала пассажирка этого автобуса. — Водители поменялись после границы. Первый пошел спать, второй за рулем вырубился. Пока ехали по ужасной дороге, он ел конфетки и держался, а как выехали на хороший кусок, уснул.

Среди пассажиров были дети.

Комментарий «Ecolines Беларусь»

Ситуацию корреспонденту Onliner.by прояснил руководитель «Ecolines Беларусь» Павел Куценко.

— Регулярный международный рейс Минск — Бобруйск — Мозырь — Киев — Одесса совершал белорусский перевозчик. В автобусе находились 47 пассажиров, в том числе 20 детей, и три члена экипажа. В настоящий момент мы проводим служебное расследование, выясняем причины произошедшего. Действительно, автобус съехал с дороги в кювет, — рассказал Павел Куценко.

Пассажиры следовали из Беларуси в Украину. В течение двух с половиной часов, по информации «Ecolines Беларусь», им был предоставлен подменный автобус, поездка продолжилась.

— В результате этого происшествия никто не пострадал. На место были вызваны сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также скорая помощь. Все пассажиры осмотрены медиками, жалоб на самочувствие ни у кого нет, — заверил Павел Куценко.

«Стюардесса крикнула: „Держи руль!“»

Анастасия находилась в этом автобусе, ехала со своим парнем из Минска в Одессу. Она рассказала, как случилось ДТП.

— Из Минска мы выехали в 19:30. Приехали на границу, особо долго там не стояли: часа за два все прошли. Таким образом, где-то в три часа ночи уже поехали по Украине, водители сменились, — рассказала девушка.

ДТП случилось примерно в 5:30.

— От границы мы ехали по очень плохой дороге, сильно трясло. Мы с молодым человеком сидели на одном из передних рядов, по диагонали от водителя. Видели, что он постоянно ел конфеты. Еще переглянулись, подумали, голодный такой. А оказалось, он просто пытался не заснуть, — предположила пассажирка автобуса.

К 5 утра пассажиры задремали.

— Помню, открываю глаза, а автобус едет по полю. Получается, мы проехали встречную полосу и съехали в кювет. Стюардесса крикнула водителю: «Держи руль!» Остановились, никто не пострадал, — рассказала Анастасия. — Нас попросили выйти, водители попытались выехать, но не получалось: автобус мог опрокинуться. Буквально через пару минут приехала скорая помощь — наверное, кто-то из очевидцев вызвал.

Когда стало понятно, что дальше автобус не поедет, пассажирам разрешили вернуться в салон. Там было тепло, работал интернет, была вода, функционировал туалет. Подменного автобуса действительно ждали около двух с половиной часов.

— Около половины пассажиров — дети в возрасте 7—8 лет, какая-то спортивная команда, ехали в спортивный лагерь. Их сопровождает тренер, с кем-то ехали родители. Думаю, те родители, которые отправили детей в эту поездку, уже узнали о произошедшем.

Подменный автобус привез людей в Киев, хотя пассажиры, по крайней мере большая их часть, едут именно в Одессу.

— Уже где-то час на автостанции «Выдубичи» мы ждем того автобуса, который довезет нас в Одессу. Сказали, что еще полчаса-час нужно подождать. Нас сопровождает стюардесса, водители остались в автобусе — вытаскивать его. Когда мы уезжали оттуда, как раз приехал трактор — будут что-то придумывать. Стюардесса старается успокаивать людей, хотя никакой информации от Ecolines мы пока не получили. О компенсации тоже никакой речи пока не идет, хотя в Одессу мы прибудем со значительным опозданием. Должны были быть там сегодня в 13:35, а в итоге хорошо если к 19—20 часам доберемся. Сутки в дороге, — говорит Анастасия.

Вместе с парнем они собирались возвращаться из Одессы в Минск также на Ecolines — даже купили билеты. Но теперь меняют свои планы.

— Нет, будем сдавать билеты — это мы уже решили. Надеюсь, проблем не возникнет. Будем возвращаться домой на поезде. Кажется, это как-то безопаснее, — отметила девушка.